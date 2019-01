En Cali, un hombre presentó una denuncia ante la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar. Por no haberle dado $5000, joven agarró a puños a su padre.

El motivo fue una golpiza que recibió de parte de su hijo, un habitante de calle identificado como Santiago Rebolledo Montaño, quien lo agarró a puños cuando el hombre se negó a darle $5000.

"Mi esposa y yo siempre le llevamos comida. Cuando me vio me dijo que le diera $5000 y como le dije que no tenía me pegó varios puños en la cabeza tratando de derribarme de la moto que yo manejaba", explicó el hombre en su declaración.

Hasta el sitio llegó una patrulla motorizada de la Policía y detuvo al joven, quien fue cobijado con la medida de detención preventiva en la cárcel de Villahermosa.

"Él no vive en la casa porque agrede a todo el mundo. Cuando está bajo los efectos de la droga empieza a romper todo. Si no le doy dinero, coge las puertas y ventanas a patadas y rompe los vidrios. Es muy violento cuando se droga", dijo la víctima.

Por los hechos registrados el pasado 16 de enero, Rebolledo Montaño está siendo procesado por el delito de violencia intrafamiliar.

