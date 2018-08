“Obras en la Cali – Jamundí no van lentas sino que necesitan muchos preparativos”: secretario de Infraestructura

Han pasado más de dos meses desde que el Consorcio ALC 2018, encargado de las obras en la vía Cali – Jamundí, realizó el cerramiento con polisombra verde del costado oriental donde se construirá el tercer carril. A pesar de que dicho cerramiento no afecta el tráfico porque comprende un espacio que no era de uso vehicular, para muchos caleños resulta preocupante la poca evolución que parece haber tenido el proyecto.

“Paso todos los días por ahí y me ha llamado la atención que los avances de obra son mínimos, casi inexistentes. No se ve personal trabajando, no se ve maquinaria. Ellos dicen que las cosas van dentro del cronograma pero no sé qué tan cierto sea, sobre la evidencia diría que están atrasados”, contó Diego Chávez, habitante de Jamundí que trabaja en Cali.

Cabe recordar que la ampliación de la vía Cali – Jamundí es una de las ‘obras para el progreso’ de la administración Armitage. Al corredor se le añadirá un tercer carril en ambos costados desde la carrera 103 (puente sobre el río Lili) hasta la carrera 129, a la altura del motel Geisha. También se construirán un túnel peatonal frente a la Universidad Autónoma, un paso elevado en el cruce a Puerto Tejada y un puente sobre el río, que reemplazará el existente.

Con base en el cronograma, la obra deberá estar lista el 31 de diciembre del 2018. Ante los rumores por el poco avance, el secretario de Infraestructura de Cali, Marcial Quiñones, explicó que por el momento se están llevando a cabo procesos que son fundamentales para una obra de tal envergadura, pero que pueden resultar imperceptibles para los ciudadanos. Según el funcionario, la fecha de terminación sigue siendo la que se propuso desde el principio.

“La gente no alcanza a ver nada gracias a las mallas que colocamos, pero ya estamos haciendo los cajeos para la ampliación de la vía. Para la construcción del puente en el cruce hacia Puerto Tejada, que es tal vez lo más importante, ya empezamos a hacer las perforaciones para la cimentación. En paralelo, la construcción de las partes metálicas avanza en unos talleres de Cali”, dijo Quiñones.

“Hasta el momento, el plazo de entrega se va a cumplir. Emcali nos está solicitando unas obras adicionales. Si finalmente las pide, nos demoraremos un poco más”: Marcial Quiñones, secretario de Infraestructura de Cali.

Una vez terminada la ampliación de la vía y las otras tres intervenciones, el paso a seguir será mejorar los otros dos carriles que actualmente funcionan en el corredor en cada sentido. Estos, según Invías, necesitan ser prensados para eliminar los baches y recibir una nueva pavimentación. Se estima que dicha obra tardará cerca de cuatro meses, tiempo durante el cual solo habrá paso por el tercer y nuevo carril.

“Tenemos que hacerlo así porque si no nunca vamos a terminar esa vía. Será una ‘mortificación’ de tres o cuatro meses, no más. No es que las obras vayan lento: los contratistas son buenos, lo que pasa es que para iniciar se necesitan muchos preparativos para no tener inconvenientes. Hay que hacer una serie de obras preliminares, pero cuando salgamos de toda esa parte ya empezaremos en forma y la obra se desarrollará muy rápidamente”, añadió el secretario.

Predios privados, el otro freno

Uno de los aspectos que parecía ser un inconveniente para la ampliación de la vía era la negociación de los 42 predios privados que se ubican sobre la zona a intervenir, muchos de los cuales funcionan como restaurantes u otro tipo de negocios a un costado de la carretera. De acuerdo con el secretario de Infraestructura, todos estos predios ya fueron comprados por el municipio y solo quedan tres que están en poder de la Fiscalía, a los que se les está adelantando el trámite de expropiación.

3 kilómetros de longitud tiene el tramo que se intervendrá sobre la vía Cali – Jamundí.

$49.609 millones se están invirtiendo en este proyecto.

Más noticias de Cali y Colombia, aquí.

También le puede interesar: