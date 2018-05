Las denuncias de un abogado en derechos humanos sobre compra de votos en el Valle del Cauca

A través de su cuenta de Twitter, Daniel Kovalik compartió la irregularidad de la que fue testigo en Yumbo, Valle del Cauca, durante la jornada de elecciones presidenciales.

En su trino, que está en inglés, expresa que "Ya hay informes de personas pagando a los votantes para votar por el candidato de derecha, Iván Duque".

Kovalik añade que "Ayer estuve en Naya, una comunidad indígena y afro. Tres miembros de la comunidad fueron asesinados por presuntos paramilitares en los últimos días".

Cabe recordar que el abogado y defensor de los derechos humanos ha mostrado su apoyo a la campaña de Gustavo Petro.

En uno de sus trinos más recientes, también en inglés, compartió que "A nuestros propios observadores electorales en Cali, confundidos con posibles votantes, se les ha ofrecido dinero para votar".

Por su parte, una de las quejas frecuentes entre quienes han ejercido su derecho al voto en la capital vallecaucana es la escasez de puntos de identificación biométrica, tecnología que permite corroborar la identidad de las personas.

Vea aquí sus publicaciones:

I’m in Yumbo, Colombia to observe elections. Already reports of people paying voters to vote for right-wing candidate, Ivan Duque. Yesterday, I was in Naya, an indigenous and Afro community; 3 community members were murdered there by presumed paramilitaries in recent days.

— Dan Kovalik 🇨🇺🇻🇪🇵🇸🇳🇮 (@danielmkovalik) May 27, 2018