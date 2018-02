Niña murió por una bala perdida mientras jugaba en el andén

La muerte encontró a Evelyn Ararat Zamora en Puerto Tejada (norte del Cauca) pocos días después de que la niña de 13 años llegara a este municipio a vivir con su papá. Mientras jugaba en el andén de su casa, una bala perdida le atravesó la cabeza.

Tal tragedia ocurrió por un enfrentamiento entre pandillas que se desarrollaba a pocas cuadras por la disputa del territorio. Aunque Evelyn fue trasladada de urgencia a la Fundación Valle del Lili, en Cali, murió horas más tarde por la gravedad de la herida.

Según el coronel Edwin Toro, comandante de la Policía de Puerto Tejada, las pandillas enfrentadas fueron 'Los 23' y 'Los Dandi'. "Allí se produce un cruce de disparos y una bala perdida impacta a una niña de 13 años. Ella, inicialmente, sale herida para el hospital Valle del Lili en Cali, donde horas más tarde fallece”, dijo.

Este hecho tiene indignada a la comunidad de Puerto Tejada, pues vecinos aseguran que las peleas entre pandillas y la inseguridad son 'el pan de cada día' del municipio. En lo que va del año, las autoridades han registrado 10 asesinatos en la zona, tres más que en el mismo lapso del 2017.

"Acá no puede salir uno porque le mataron al compañero, al amigo, al hijo. Se lo matan y no pasa nada. Todo el mundo se queda tranquilo, enterrémoslo y ya”, "Aquí la vida de nosotros no vale un peso, estamos desamparados, estamos sin Dios y estamos sin ley", dijeron dos habitantes del municipio.