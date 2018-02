Niño de 10 años murió ahogado en un caño

Vecinos del barro Mojica se encuentran acongojados luego de conocer la noticia del fallecimiento de Ángelo Adrián Montenegro, un niño de 10 años que perdió la vida el pasado domingo luego de caer a un caño de agua estancada donde su hermano y otros muchachos se estaban bañando.

Según el padre del menor, Benito Montenegro, el lugar se ha convertido en una atracción para niños y jóvenes que van a pescar y a bañarse, muchos de ellos sin el consentimiento de sus familiares por el peligro que esto representa.

Con respecto a la tragedia que protagonizó su hijo, Benito comentó que el pequeño se había ido con unos amigos para el caño después de almorzar. "Estaban el hermano del niño y otros muchachos bañando. El niño se quedó ahí, se metió por una baranda, eso tiene como pasto, al pisar, se rodó y se fue de una vez al agua", le dijo a Noticias Caracol.

Aunque varias personas intentaron rescatar a Ángelo con ayuda de una patrulla de Policía que acudió a atender la emergencia, el menor fue sacado del agua sin vida. "Tanto la mamá como yo, cada que oíamos que otros compañeros iban al lago, lo reprendíamos y él ya no iba. Ayer no sé, en un momento en el que me descuidé, se fue él para allá", agregó Benito.

En un video grabado por un testigo se observa la angustia de quienes presenciaron el intento de rescate fallido.