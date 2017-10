¿Destino final?, esta es la hipótesis sobre la muerte de un campeón de pesas

En un hospital de Palmira (Valle del Cauca) falleció Michel Andrés Díaz Díaz, de 20 años, quien minutos antes había sido encontrado en su vivienda con una herida de bala en la cabeza. De acuerdo con las primeras investigaciones, las autoridades aseguran que la muerte del joven está relacionada con el juego de la 'ruleta rusa'.

Díaz había sido campeón panamericano y suramericano Sub 15 de pesas en el 2012, y ese mismo año se convirtió en campeón y récord departamental. Desde los nueve años había empezado la práctica de halterofilia con el profesor Héctor Fabio Rincón, quien aún no se explica qué pasó con su pupilo y no le da crédito a que su partida se deba al juego mortal.

"Después del campeonato panamericano y suramericano vinieron otros torneos nacionales. Michel fue un joven muy callado que soñaba con una carrera deportiva. (…) Había estudiado una tecnología en recuperación física y actualmente adelantaba estudios de administración en el Sena, es una noticia muy triste. No entendemos qué pasó", aseguró Rincón.

El arma de fuego con el que presuntamente Michel se quitó la vida fue encontrada en el lugar de residencia junto a su cuerpo agonizante. Por el momento, el joven se encontraba en un proceso de recuperación para regresar a las pesas después de haberse retirado con el fin de prestar servicio militar.