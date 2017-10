Video: mujer fue descubierta robando un iPhone y se comparó con el presidente

"¿Rata?, ¿y el presidente y los todos políticos no mantienen robando?, ¿por qué no les van a decir 'ratas' a ellos?" fueron las palabras de una mujer a quien descubrieron robándose un iPhone 7 Plus en la oficina principal de Movistar en Cali, ubicada en Aventura Plaza.

De acuerdo con los funcionarios de la oficina y con los clientes que se encontraban allí, la mujer arrancó el teléfono del mostrador y procedió a seguir su camino creyendo que nadie la había observado. Testigos dicen que se encontraba acompañada por otro hombre que logró escapar.

Robo en el CC Aventura Plaza NOS ENVÍAN DENUNCIA! Está mañana se presentó este caso de hurto en la oficina principal de movistar ubicada en aventura plaza en #CaliCo en donde está ladrona se robó un celular IPhone 7 Plus negro del mostrador arrancándolo por completo… gracias a funcionarios de la oficina y la gente que había en el centro comercial se logró con la captura de la ladrona, estaba en compañía de un tipo el cual la dejó tirada y logró escapar. La ladrona tenía una gorra color negro que al quitársela para grabarla se dieron cuenta que tenía tíquets de compra lo cual da a mostrar que también se la había robado de algún otro establecimiento. MUCHO CUIDADO EN LOS CENTROS COMERCIALES andan los ladrones alborotados ya que Diciembre se aproxima. Posted by Cali es Cali on Saturday, October 28, 2017

En el video se observa que la sospechosa agrede físicamente al guarda de seguridad y le ordena que no la grabe, a pesar de que una multitud a su alrededor estaá haciendo videos con teléfonos celulares. Al quitarle una gorra negra que llevaba puesta, descubrieron que tenía la marquilla del almacén del que la había sacado, lo que indicaba que también era robada.