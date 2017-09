¡Descarados! Robaron una casa y se llevaron hasta los perros

Lucky y Maruja, dos perritos de raza Boston Terrier de 11 y 1 año, respectivamente, hicieron parte de lo que hurtaron tres ladrones el pasado sábado en una casa-finca ubicada a las afueras de Santiago de Cali.

Las víctimas fueron un hombre y una mujer que se encontraban en una habitación del lugar, cuando se vieron sorprendidos por los ladrones que los amarraron y los encerraron en otra habitación mientras les hurtaban pertenencias como celulares, ropa, televisores y hasta una licuadora.

“La perrita se puso muy brava. Estaba con mi esposo, salió al balcón, no encontró nada y regresó. Luego se salió de la cama corriendo a tirarse, cuando entró un tipo acuerpado, por ahí de 1.80 m, haciéndome señas con un dedo: ‘Calladita, calladita’. Y los ojos como desorbitados para intimidarnos”, le dijo la mujer a Noticias Caracol.

Mientras la pareja continuaba amarrada, los delincuentes empezaron a empacar las cosas y a preguntarles las claves de los aparatos electrónicos. Entre las pertenencias hurtadas hay también dos carros, y las pérdidas están avaluadas en una cifra cercana a los 100 millones de pesos.

Sin embargo, lo que más angustia a los asaltados son sus perros. “Dijeron que los perritos los iban a colocar en la pieza de enseguida, pero se los llevaron. El perrito no come sino la comida que le damos, creo que está a punto de morir, convulsiona, sufre de gastritis y le dan unos cólicos. Mientras me demoro en darle la comida, ha estado a punto de morir”, afirmó la mujer.

Por lo pronto, las autoridades están reuniendo las pistas para dar con el paradero de los asaltantes. El comandante Heriberto Cardozo dijo que el robo los tomaba por sorpresa, pues sucedió en un lugar muy tranquilo de Dapa en el que nunca se presentan situaciones similares.

A través de redes sociales, las víctimas han compartido fotos de Lucky y Maruja para que todos los internautas participen en la búsqueda y den aviso si tienen alguna noticia de ellos.