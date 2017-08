Por esta razón, guarda de tránsito se negó a hacerse prueba de alcoholemia y dejó el carro tirado

Luego de que varios medios de comunicación compartieran el video en el que se ve que el agente de tránsito Edwar Mazuera se niega cinco veces a hacerse una prueba de alcoholemia solicitada por dos policías de carretera que lo detuvieron en la vía Candelaria-Palmira, el funcionario habló con Blu Radio para dar su versión de lo sucedido.

De acuerdo con sus declaraciones, los uniformados le exigieron los papeles del vehículo, lo requisaron, se dieron cuenta de que era miembro de la Secretaría de Movilidad de Cali y le pidieron realizarse una prueba de alcoholemia. En ese momento, Mazuera les exigió que le mostraran la autorización de un superior para habilitar ese retén o una validación ante el Ministerio de Transporte.

El detenido, que se movilizaba en un vehículo de alta gama con dos amigas luego de una fiesta, les aclaró a los policías que se encontraban en El Bolo, jurisdicción de Palmira, y que ese municipio cuenta con sus propios agentes de tránsito para realizar la labor.

En medio de toda la discusión les reiteró varias veces que él no se encontraba bajo los efectos del alcohol y, tras abandonar su vehículo en carretera, se realizó la respectiva prueba en un centro médico de Candelaria. Estas fueron las palabras de Mazuera:

“Estaban dos policías orillados debajo de un puente, escondidos, esperando a que la gente pase para sorprenderlos. Me detienen y piden los documentos del vehículo y se los paso. El patrullero y un intendente eran los que estaban allí y comenzaron a revisar la camioneta, yo tenía unas cosas que hicieron que me identificaran como guarda de tránsito. (…) Cuando me dijeron que me iban a hacer la prueba de alcoholemia, le digo que no, que me la dejo hacer si me muestra la autorización de su superior para habilitar este retén, que si tenía la autorización o estaba validado ante el Ministerio de Transporte. Además, les aclaro que El Bolo es jurisdicción de Palmira y que, en ese municipio, hay agentes de Tránsito para desarrollar la labor. (…) Yo en ningún momento estaba en estado de embriaguez, como pueden observar en el video yo cerré la camioneta, andaba caminando bien, tengo de testigos a las personas que andaban conmigo”.