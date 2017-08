Policía que grabó a modelo caleña y publicó el video fue destituido

Un policía destituido y otros cuatro investigados son los resultados de las acciones legales y públicas interpuestas hasta ahora por la defensa de Katherine Martínez, la modelo y bailarina que el pasado 24 de julio fue llevada a la estación de policía de Meléndez por estar participando, presuntamente, en una riña callejera.

Allá, en aparente estado de alicoramiento, la mujer fue incitada a mostrar sus partes íntimas con los patrulleros de la estación y los demás reclusos como público. Según ella, accedió a la petición porque quería que le pasaran una silla ya que tenía una lesión en el tobillo y no aguantaba estar más de pie, esposada a una ventana.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Hugo Casas, el policía destituido fue el que grabó y publicó el video en redes sociales. “La Policía no permite ninguna conducta inapropiada al comportamiento policial, menos en este caso que se trata de temas de género”, dijo Casas.

Ante este incidente, el comandante también anunció que se iniciarán jornadas de pedagogía de género a cargo de funcionarias de la institución para instruir a sus demás compañeros. A pesar de la destitución, Katherine Martínez continúa con su exigencia de unas disculpas públicas por parte de la Policía por el abuso al que fue sometida.

“Lo que yo estoy buscando con la denuncia es que den con los culpables porque no fue solo uno, fueron varios. Que salgan a la luz, que la gente los vea, que ellos reconozcan lo que me están haciendo, que no inventen más, que no se pongan a colocar más mentiras porque no hay, que lleguen a su máxima pena o sanción”, dijo la mujer en una entrevista realizada por La W en días pasados.

Su abogado, Elmer Montaña, aseguró que aún no ha recibido respuesta de la Fiscalía por la denuncia que instauraron hace una semana.