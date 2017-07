¡Qué oso! Desmontan pendones con propaganda política de Humberto de la Calle

11 vallas con publicidad política correspondiente a la candidatura presidencial de Humberto de la Calle, del Partido Liberal, fueron desmontadas este fin de semana de los puentes de algunas de las principales vías de la ciudad en los que está prohibida la publicidad exterior como pasacalles, pendones, avisos y pancartas.

De acuerdo con el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, Samir Jalil, la regulación de la publicidad exterior está a cargo del Departamento Administrativo de Planeación y el control le corresponde a la Unidad de Publicidad Exterior Visual, por lo que se procedió con el retiro de los pasacalles de carácter político y electoral que no están permitidos. “Continuaremos con los operativos de control”, afirmó el funcionario.

Cabe recordar que el nuevo Código de Policía, que a partir del próximo 1 de agosto dejará de impartir sanciones educativas para proceder con las multas por infracciones, castiga la fijación de pasacalles y pendones en lugares no permitidos con multas que van desde uno hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La semana pasada, la directora del Departamento Administrativo de Planeación Nacional (DAPM), María de las Mercedes Romero Agudelo, aseguró que 39 de las 392 vallas ubicadas en Santiago de Cali son irreglamentarias, lo que significa que les faltan permisos o que sus especificaciones técnicas no cumplen con la norma. Otras 89 vallas son ilegales, es decir, se ubican en zonas no permitidas y no cuentan con documentación.

Entre los lugares no aptos para la instalación de vallas publicitarias están las azoteas o fachadas de los edificios, el espacio público, los cerros tutelares de la ciudad, edificaciones públicas, áreas de protección de los ríos, puente de Chipichape, Terminal de Transporte, la vía al mar y el cono de aproximación de la base aérea.