Juan Manuel Zapata, el caleño que ganó concurso latinoamericano de moda

Con el diseño y confección de tres vestimentas en algodón que tuvieran como base el concepto de ‘Nuevo juego’, lema de Colombiamoda 2017, Juan Manuel Zapata se convirtió en el ganador de una beca para realizar un curso de verano en el Istituto Marangoni, que tiene sedes en Milán, Florencia, París y Londres.

Todo esto sucedió en el marco de ‘Latinoamérica habla’, el concurso de Inexmoda en asocio con otras instituciones que busca descubrir nuevos talentos entre los estudiantes de moda de los países de América Latina para apoyarlos en su proceso de formación. De una cifra cercana a los 200 participantes se eligieron 15 finalistas, entre los cuales había seis caleños y otros diseñadores en formación de países como Venezuela, Guatemala y Panamá. El nombre de Juan Manuel Zapata como ganador se dio a conocer el pasado miércoles en el ‘Pabellón del conocimiento’ de Colombiamoda.

“Yo no lo podía creer, cuando escuché mi nombre me puse a llorar y me temblaban las piernas. Es un sueño gigante estudiar en la Marangoni, un curso allá es muy costoso y yo no lo podría pagar. Además esto abre muchas puertas, es la oportunidad de darse a conocer. En la premiación vi que a todo el mundo le gustaba mi trabajo y me felicitaban. Yo soy muy exigente y siempre trato de que las cosas salgan mejor”, dijo el joven de 22 años, estudiante de octavo semestre de Diseño de Vestuario de la Universidad de San Buenaventura Cali.

Aunque durante su etapa escolar soñó con estudiar Medicina, Juan Manuel se enganchó con la moda cuando se graduó del colegio y empezó a ver videos de pasarelas. Es un mundo mágico, dice él. Además, aprovechó las habilidades con el dibujo y escuchó a aquellos amigos que, viendo ese talento, le sugerían que fuera diseñador en vez de médico. En la universidad ha participado en distintos concursos e incluso una vez se animó a enviar una propuesta a una convocatoria internacional y quedó entre los finalistas, pero no ganó.

Con este nuevo premio se irá a estudiar a Milán, donde tiene familia y descubrió un curso de producción y estilismo de moda que se dicta en español. “Pienso que es mejor hacer el curso en mi lengua madre porque así voy a aprender más. Sin embargo en los próximos meses sale el listado de nuevos cursos, así que puedo cambiar de opinión. La beca aplica a partir del 2018, así que en febrero estaré iniciando los trámites del viaje para irme a mitad de año”, dijo el ganador.

Por su parte, la analista de moda y parte del jurado de Latinoamérica Habla, Luisa Fernanda Henao, destacó el trabajo del algodón y la innovación en las siluetas de los diseños de Zapata. “Desde sus inicios, la conceptualización de la propuesta de Juan Manuel Zapata era muy clara y coherente. Presentó una propuesta interesante, no solo trabajó muy bien el algodón sino que le agregó la idea sin género. El tipo de siluetas eran innovadoras. La factura le dio un valor fundamental, estaba perfectamente pensado el derecho y el revés. Cumplió todos los requisitos”, aseguró.

Para poder enviar los trajes, Juan Manuel contó con el apoyo de sus familiares cortando telas y armando los trajes encima de los maniquíes. Las confecciones las hizo en una pequeña máquina que tienen en casa y pasó cuatro noches sin dormir por estar dedicado a esta labor que hoy le permite ser reconocido en el campo de la moda a nivel internacional como un nuevo talento. Después de realizar el curso de verano en Europa, de acuerdo con su desempeño, puede ser patrocinado para llevar su trabajo a distintas partes del mundo.

“Nosotros como diseñadores tenemos la obligación ética y moral de apoyar a los nuevos creadores que son el futuro de la industria de la moda en nuestro país. Para el Valle del Cauca es muy importante que un vallecaucano se haya ganado el concurso Latinoamérica Habla, porque es el lenguaje que tienen los diseñadores nuevos para decirle al mundo lo que están pensando de la industria de la moda”, dijo Guio Di Colombia, diseñador vallecaucano y representante de la Moda Ética.

El segundo lugar del concurso Latinoamérica Habla fue para Eduin Montoya, del Sena, que se ganó un viaje a Nueva York por cinco días. La venezolana Amarylis Angulo fue la tercera premiada y se hizo acreedora a una pasantía en una reconocida fábrica textil.