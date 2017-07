Este sábado, "Sonría y no joda"

La adicción a las redes sociales, las peleas que causan Whatsapp y Facebook, las consecuencias de un like, la moda de las fotos de reveladores escotes acompañados de frases motivacionales y el uso que se le da a los gimnasios no para hacer ejercicio sino para tomarse fotos en los espejos son algunos de los temas de ‘Sonría y no joda’, el nuevo stand up comedy que Ricardo Quevedo presentará el próximo sábado 5 de agosto.

Después de shows taquilleros como ‘¿No tiene más sencillo? y ‘Que viva la envidia’, Quevedo regresa a Cali con esta comedia que demuestra lo divertido que resulta reírse de uno mismo y de los demás. Con su particular estilo mostrará cómo la tecnología juega un papel fundamental en el día a día de las personas, para quienes ya es más importante tener más likes que amigos.

‘Ríase y no joda’ se presentará en el renovado Teatro Calima, cuyo diseño permite una espectacular vista de la tarima desde cualquier ubicación. La boletería está a la venta en Colboletos y hasta el próximo 1 de agosto conservará sus precios de preventa, que oscilan entre $55 000 y $71 000.