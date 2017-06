“Mi infierno se llama Cali”: Julián Malatesta, poeta y novelista

El comandante de un grupo ilegal que reflexiona sobre lo que ha sido su vida en la guerra, un jovencito que amenaza con matar a cuchilladas al que se atreva a tocarle el culo a su mamá y un militar corrupto que ha cometido todo tipo de atropellos en la ciudad son algunos de los personajes de ‘Este infierno mío’, la novela con el que el poeta Julián Malatesta incursiona en este género literario.

Con 62 años de edad, más de 10 obras publicadas y dos décadas como profesor titular de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, Malatesta presenta una novela llena de escenas y personajes inolvidables que transmuta el conflicto armado en una obra literaria tan compleja y tan humana como pocas veces ha ocurrido en la literatura colombiana.

‘Este infierno mío’ fue editado por Penguin Random House y ya se encuentra a la venta en las librerías de la ciudad. El autor hace énfasis en que, a pesar de que su tema principal es la guerra, no se trata de una novela histórica sino que el foco está puesto en la estética y el lenguaje.

Escribió una novela sobre la guerra y la presenta justo ahora que Colombia le dijo sí a la paz, ¿fue premeditado?

Yo me gasté seis años escribiéndola y después hubo un periodo bastante largo de corrección, más o menos ocho meses. Durante el proceso había amigos que se burlaban de mí y me decían que primero se iba a firmar el acuerdo de paz sin que yo hubiera terminado la novela, pero logré coincidir… Las Farc se desarmaron y al día siguiente yo hice el lanzamiento, me parece extraordinario. Ahora presentaré el libro en Bogotá el próximo 6 de julio.

¿Qué tipo de historias se encuentran en el libro que, como usted dice, no es un texto histórico?

En el libro podemos encontrar historias de la vida urbana, del barrio, de la vida de los artesanos, de los jóvenes en barrios de trabajo, de los campesinos, de la vida en las montañas. También permite observar las consecuencias de la violencia y cómo estas llegan hasta las ciudades para ir construyendo una nueva cotidianidad.

Podría decirse entonces que revela el conflicto a partir de la condición humana…

Exactamente. No me interesan ni la ideología ni la doctrina que mantiene conectados a los combatientes sino la condición humana, lo que ellos viven en su interior, lo que piensan, sus angustias, sus anhelos, sus depresiones y, a veces, casi que en toda la novela, su escepticismo y la misma lucha que están librando.

Cómo fue su paso de la poesía a la novela y qué autores lo han influenciado

Es un tránsito bastante complejo, cuando estaba joven e intentaba escribir cuentos o relatos, generalmente no podía encontrar el lenguaje. Más adelante empecé a escribir poesía en prosa y ahí fui encontrando detalles, hasta que luego decidí empezar con la novela, que es el género mendigo porque siempre está buscando de dónde agarrar. En cuanto a los autores, hay uno muy significativo que se llama Alejandro Dumas, del Siglo XIX. Me han influenciado mucho la literatura épica, la tragedia griega y la obra de Cervantes.

Dice que la novela es el género mendigo, ¿qué tal estuvo su camino de ‘mendicidad’?

Ese camino es una especie de dos lázaros: el lázaro que está recogiendo las migajas del rico epulón y el otro lázaro que es el discípulo de Jesús, Juan, que está en estado de catalepsia y que va recogiendo lo que la historia de la literatura ha hecho. Es un lázaro espiritual, que tiene lecturas, que lee historias y que mendiga de la misma historia del género humano, mientras que el otro mendiga de lo más inmediato.

¿Piensa escribir más novelas?

Sí, seguramente vendrán otras más.

¿Cuál es su infierno?

Mi infierno se llama Cali. Es este, la ciudad que tengo, el país que tengo. Cuando decimos “este infierno mío” hablamos de la casa, lo hablamos festivamente y con alegría, y también lo hablamos con la pesadumbre de no tener certeza de lo que va a ocurrir el día de mañana.