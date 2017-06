57 riñas, 70 detenidos y un muerto dejó el partido América vs. Deportivo Cali

El encuentro futbolístico que le permitió al Deportivo Cali llegar a la final de la Liga Águila tuvo un resultado positivo para las autoridades en materia de seguridad y orden público, pues aunque se reportaron aproximadamente 57 riñas que dejaron como saldo unas 70 personas conducidas a las estaciones de Policía, tanto la salida como la llegada de los hinchas a la ciudad se pudo realizar en aparente orden.

El hecho que empañó la noche del clásico fue la muerte de un joven en el barrio Meléndez, quien vestía una camiseta del América y se encontraba comprando licor en una tienda. Hasta ahí llegaron otras personas con camisetas alusivas al Deportivo Cali y le propiciaron heridas con arma blanca. La víctima fue montada en una motocicleta para dirigirse al hospital tras la demora de la ambulancia, pero en el camino cayó y murió.

De acuerdo con Juan Pablo Paredes, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, “El muerto no es porque lleva una camiseta roja o una camiseta verde, el problema es mucho más profundo que eso, es un tema de que aquí lastimosamente todavía tenemos mucho que aprender en términos de celebración (…) Ningún triunfo de ningún equipo vale una vida humana, por eso nosotros nos solidarizamos con la familia que perdió ayer un hijo o un esposo en un hecho que nunca debió haber ocurrido, pero sí hubo planificación y estrategia de seguridad, de hecho desde días antes estábamos haciendo reuniones de manera permanente planificando varios escenarios”.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas, confirmó que se crearon dispositivos especiales para controlar los posibles desmanes de los casi 25.000 aficionados antes y después del partido.

“Aparte del hecho lamentable del hincha, no se presentaron desmanes por parte de los hinchas o por parte de la comunidad, eso es construir en ciudad y mostrar lo positivo. Lamentamos profundamente la muerte del hincha y estamos investigando, pero de resto no hubo desmanes en la ciudad, 57 riñas que fueron atendidas y no dejaron heridos.”, comentó Casas.

En el Puente del Comercio se realizaron operativos de tránsito y se pusieron más de 250 comparendos a motos que llevaban parrillero hombre o que no estaban cumpliendo con la reglamentación para movilizarse en este medio de transporte. En cuanto a los vehículos o estaciones del MIO que por lo general sufren ataques cuando hay partidos de fútbol, esta vez se mantuvieron en perfectas condiciones.

“Independientemente del resultado de ayer, nuestra misión y nuestra tarea es evaluar periódicamente nuestra estrategia de seguridad porque sabemos que el delito es dinámico y nosotros tenemos que anticiparnos a esa situación”, puntualizó Paredes.