Video: hombre se robó una moto y terminó electrocutado

Cuando creyó que ya había ‘coronado’ su fechoría, un ladrón recibió una descarga eléctrica proveniente de la moto que se acababa de robar con la ayuda de una llave maestra. Luego de que perdiera el control del vehículo y cayera al suelo, las autoridades procedieron con su captura

Lo que el delincuente no sabía era que estaba siendo usado como ‘conejillo de indias’ para probar Thunder Shock, un sistema desarrollado por ingenieros vallecaucanos que permite saber, a través del teléfono celular, dónde está el vehículo robado, qué está diciendo el ladrón y, si se desea neutralizarlo, es posible enviarle una descarga eléctrica.

“El dispositivo va instalado dentro de la motocicleta y por medio de una plataforma, propia de la empresa, la puedes controlar desde el celular. Puedes apagar la moto, prenderla y en caso de hurto puede dar una descarga eléctrica a los ladrones, un choque de bajo impacto ya que la idea no es hacerle daño, si no disuadirlo”, le dijo a Noticias Caracol Darío Sánchez, gerente general de Self Security, empresa desarrolladora.

Las conversaciones de los ladrones se pueden escuchar a través de un micrófono espía que queda instalado en el producto, que además cuenta con un gps que manda las coordenadas a la compañía y luego estas llegan a las autoridades para recuperar el vehículo y judicializar al delincuente.

Thunder Shock tiene un costo de $450.000 en el mercado, con instalación incluida. La aplicación para manejarlo es de descarga gratuita y se debe recargar un pin prepago dependiendo del consumo, que sugiere un valor entre los $20.000 y $30.000.

Este es el video en el que le pusieron una trampa a un ladrón para probar la efectividad del producto: