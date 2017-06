Fire, los porristas caleños que triunfaron en Estados Unidos

Five, six, seven, eight. Léalo con ritmo. Si alguna vez ha estado en una clase de porrismo, le sonará familiar. Si no, a partir de hoy sabrá que esas palabras son tan comunes para los porristas que casi habitan en sus oídos porque con ellas montan sus coreografías.

Se llaman Fire. ‘Fuego’ en español. Son un club que nació hace un poco más de dos años y que hace unas semanas dejó en alto el nombre de la ciudad y del país en el UCA International All Star Championship, en Estados Unidos, donde se llevaron el sexto puesto en su categoría entre más de 30 concursantes. Por encima de ellos estuvieron únicamente grupos estadounidenses y canadienses, que se caracterizan por su experticia en este deporte.

Fuego. Eso es lo que sale en cada ensayo, en esos tres días que niños y jóvenes destinan para reunirse a practicar figuras y coreografías. Y es que no se trata solo de animación. David Collazos, entrenador y deportista del club, cuenta que en un principio las porristas eran aquellas chicas que alentaban a sus equipos de fútbol. Sin embargo, el porrismo ya está constituido legalmente a nivel mundial como un deporte y mezcla gimnasia, baile y acrobacia. También dejó de ser ‘cosa de chicas’ y ahora puede ser practicado por quien lo desee sin importar su género.

Además, este año se creó la Federación Colombiana de Porrismo y en noviembre se realizará el Campeonato Panamericano del cual Cali será sede. Luis Humberto Aguas, presidente de la Liga Valleaucana de Porrismo, considera que tanto la federación como el campeonato son grandes pasos para que se vaya consolidando cada días más este deporte que actualmente tiene un reconocimiento olímpico provisional. En Cali se reunirán 16 equipos de distintos países americanos, que competirán en los nivelas más avanzados con rivales tan fuertes como los equipos élite de Canadá y Estados Unidos.

Días antes de esta competencia se realizará un campeonato nacional interclubes, donde Fire también participará. Y para no ir tan lejos, el próximo fin de semana estarán participando en una competencia en Manizales de la que esperan traerse el primer lugar.

En Estados Unidos, Fire fue el único club caleño que participó en ese certamen. Pero ahí no habían empezado las victorias. Durante el 2016, los deportistas del equipo quedaron campeones en todas las competencias a las que asistieron. Por eso allá llegaron con el entrenamiento necesario para sorprender a los 12 jurados.

De toda Colombia, la Liga Vallecaucana de Porrismo es la que tiene más equipos inscritos. ¿Cuál podría ser la razón? Tal vez la sabrosura de los caleños no se queda solo en el baile sino que se extienden a otros deportes como este, que tienen mucho ritmo. O tal vez los jóvenes, en medio de sus búsquedas de actividades para ocupar sus tiempos libres, ven el porrismo una opción bastante llamativa. Por eso es que David siempre les sugiere a los padres de familia que no castiguen a sus hijos impidiéndoles ir a los entrenamientos, pues ese lugar de encuentro les ayuda a desarrollar muchas habilidades que seguramente no tendrían si se quedan en casa esperando que pase la penitencia.

Una familia

Fire se apellida ‘Love is de only rule’ (amor es la única regla). Más que habilidades físicas excepcionales, los entrenadores buscan en los chicos las ganas de aprender y el amor por todo lo que hacen. Esta es la razón por la que, además de club deportivo, se consideran una familia en la que todos se conocen y se apoyan durante los momentos difíciles. En el campeonato, por ejemplo, una porrista se llenó de nervios y fueron sus mismos compañeros los que le dieron el cariño y el soporte necesario para que dejara los temores lejos de la tarima.

David lo explica muy bien: en el porrismo y en los deportes en general hay tres tipos de competencia: la competencia con otros equipos, la competencia entre los miembros del equipo y la competencia con uno mismo. Quizás esta última sea la más difícil. En el porrismo, en los deportes y en la vida. Los chicos y chicas porristas deben perder el miedo a caerse para poder cumplir sus sueños. Y si se caen, deben levantarse. Algo parecido nos pasa a todos en el día a día.