Con esta campaña, la Policía espera prevenir el hurto de motocicletas en Cali

El robo de motocicletas es uno de los delitos que más atemoriza a los caleños que utilizan este medio de transporte. Por tal motivo, la Policía de Cali en alianza con instituciones como Fenalco Valle y consesionarios de la ciudad realizaron una actividad para prevenir el hurto de estos vehículos en las comunas 1, 2, 3, 4 y 9.

La primera estrategia de la campaña consistió en la marcación gratuita de 113 moticicletas para dificultar la comercialización de sus partes. En esta actividad también se les brindaron recomendaciones a los ciudadanos para evitar la perpetración de este delito y se ofreció un espectáculo musical a cargo de la orquesta de la Policía, ‘La misma ley’.

Entre las recomendaciones ofrecidas por los uniformados están no parquear motos en la vía pública y usar parqueaderos cerrados y autorizados, bloquear la dirección de la moto para impedir su movimiento, comprar repuestos legales en establecimientos autorizados, instalar un sistema de seguro y alarma, mantener las llaves en el bolsillo y no dejarlas pegadas, estar pendiente en los semáforos, marcar las partes de la moto con las placas del vehículo y verificar que no haya personas sospechosas alrededor antes de subirse a este.

Además, se realizó una invitación para que todos los que tengan información útil para contrarrestar este delito lo hagan a través del correo electrónico fuentes.mecal@hotmail.com, de las líneas 123 o 156 de la Red de Cooperantes o de una llamada al celular 3116253670.

Entre el 1 de enero y el 22 de marzo de 2017, 971 motos han sido hurtadas en Santiago de Cali. Esta cifra presenta una reducción del 22% frente al 2016, pues en el mismo periodo se habían hurtado 1249.