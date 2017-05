Ampliarán la Avenida Colombia para mejorar la movilidad

El secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio, fue el portador de la buena noticia de que a la salida del hundimiento de la Avenida Colombia se construirá un tercer carril. Esto, sin duda, ayudará a la movilidad en horas pico y le dará un mejor flujo vehícular a la zona.

“Allí no hay mucho que explicar, el flujo libre de automotores que utilizan ese corredor es mayor a la capacidad de los carriles. Allí no hay intersecciones, simplemente no cabe la cantidad de carros que llegan hasta allí y se represan”, le dijo el funcionario al diario El País.

Orobio añadió que esta obra planea construirse dentro de la segunda fase del parque Río Cali en el mes de agosto y que se revisará la situación también a la entrada del túnel, pues las motos se cruzan para cambiar de carril y esto genera un gran impacto en el caos vehicular. Por el momento se está aplicando un plan de regulación con agentes de tránsito.

Según Ricardo Hincapié, secretario de la Junta Administradora Local de la Comuna 3, la construcción de otro carril en la salida del túnel es una solución aceptable que puede desembotellar la congestión en el hundimiento de la Avenida Colombia.

“Solucionamos ese frente, pero aún así la gente que sale de los barrios El Peñón, San Antonio y La Merced vienen del trancón de la Carrera 4, ese es un punto de saturación. Si hay que solucionar el problema de embotellamiento en la zona hay que intervenir la Carrera 4, porque según nuestros estimados entre 350.000 y 400.000 personas tienen que pasar por ese trancón”, dijo.

Para él, la solución sería habilitar el paso vehicular por el Puente Ortiz, sobre el hundimiento, y asegura que el Bulevar no se vería afectado.