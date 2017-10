Peugeot 301 2018: con lujo de detalles para el mercado de los familiares

El esquema de mercados de Peugeot ha quedado claramente definido en gamas '01' y '08'. Mientras la gama 08 tiene vehículos de diseño y prestaciones espectaculares, incluidos algunos de los mejores de Europa, la gama '01' tiene soluciones muy interesantes para el transporte a bajo costo. La mayor muestra la da el nuevo Peugeot 301 2018, el sedán que tuvo un cambio de cara para afrontar una gama complicada.

El cambio en el frente es lo más destacado en la segunda generación del nuevo Peugeot 301 2018. Las lámparas frontales tienen las tres "garras" que destacan en vehículos como la SUV 3008, y la parrilla se destaca mucho más levantando ligeramente el capó. Esto no solo ayuda a la penetración e incluso al parqueo, al ver la punta del vehículo, sino que evita daños graves en colisiones leves.

Eso sí, el diseño con llantas hacia las esquinas ofrece un inmenso espacio interior, mucho mejor que el de sus compañeros de gama. El espacio interno es suficiente para los cinco ocupantes, y el baúl es gigantesco, con más de 500 litros de capacidad y una profundidad importante. El interior no tiene materiales lujosos, pero es confortable con silletería en tela y sintéticos.

Poder y economía

Uno de los elementos más destacados del nuevo Peugeot 301 2018 no fue modificado de la generación anterior: el tren mecánico se mantiene en las versiones con caja manual. La primera tiene el motor de gasolina de 1,6 litros y 115 caballos, mientras que la segunda tiene el motor diésel de 1,6 litros y 95 caballos que la convierte en uno de los autos más económicos del país: tiene una economía de hasta 85 kilómetros por galón de diésel.

La versión de lujo sí tiene una renovación: viene con el motor de gasolina, pero acoplado a una nueva caja de 6 velocidades automática mucho más eficiente que las versiones anteriores. La caja automática probada por PUBLIMETRO ofrece un contraste muy destacado entre una respuesta rápida y una velocidad de crucero suficiente, aún cuando el vehículo no es tan potente.Otro elemento destacado es el consumo de combustible. Además del brillante dato de la versión diésel, la de gasolina tiene también una alta eficiencia a la hora de conducir por autopistas, superior a los 55 kilómetros por galón en régimen sostenido. La caja automática tiene un modo deportivo que se vuelve más rápida y potente, pero que resiente inmediatamente el consumo.Equipo para todosComo cabía esperar de un vehículo familiar en este modelo, el nuevo Peugeot 301 2018 ofrece toda serie de accesorios de conectividad y seguridad. Todos están centrados en una pantalla multimedia de 7 pulgadas en el centro de la consola, la cual ofrece compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.Así mismo, como corresponde a un vehículo familiar, ofrece seis airbags, y además tiene sensores y cámara de reversa para facilitar las maniobras de estacionamiento. No tiene elementos como ajuste eléctrico de los asientos, pero las herramientas con las que cuenta son más que suficientes.El precio es sumamente competitivo para este vehículo español, que no solo compite con su gemelo en PSA, el Citröen C-Elysée. También se pelea con vehículos altamente vendidos en el país como las versiones sedán de Ford Fiesta, Mazda 2 y Chevrolet Sonic. Con un precio sumamente destacado y competitivo, y con una de las versiones más grandes del mercado, ofrece una interesante alternativa como sedán.

Ficha técnica

Modelo: Peugeot 301 2018 Automático

Motor: 4 cilindros en línea, 1,6 litros, 115 caballos de potencia

Transmisión: Automática de 6 velocidades, modo sport

Tracción: a las ruedas delanteras

Precio: $55'990.000. Empieza en $49'990.000