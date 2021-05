Hombre denuncia nueva modalidad de ‘cosquilleo’ y hace advertencia a la ciudadanía

Una joven me pisó en la calle hasta el grado de hacerme zafar el zapato. Luego se excusó. Yo le dije gentilmente que no tenía de qué preocuparse. Que eso le podía suceder a cualquiera. Me miró de vuelta y sonrió. Acabo de descubrir que fue un montaje vil. ¡Me robó el celular!