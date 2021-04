Estadios Techo y El Campín, cerrados por alerta roja: ¿Cuándo se levanta la restricción?

Estadios Techo y El Campín, cerrados por alerta roja. Con la declaración de alerta roja general en Bogotá, por el aumento de casos COVID, durante el tercer pico de la pandemia que está viviendo en la capital, los partidos que se tenían programados para el 1 y 2 de mayo entre: Millonarios vs. América y Santa Fe vs. Junior, no se podrán jugar en los estadios, El Campín y Techo.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sostuvo que la decisión se toma para evitar aglomeraciones.

“Siempre que hay partidos, hay algún hecho de aglomeración por algunos hinchas. Pasó por ejemplo anoche, durante el partido en el Estadio de Techo entre La Equidad y Atlético Nacional. No nos podemos dar el lujo de ningún tipo de aglomeración, así que por estas dos semanas está suspendida la ciclovía y el fútbol”, señaló.

Estadios Techo y El Campín, cerrados por alerta roja

En el decreto 157, que tiene nuevas medidas para contener el nuevo pico de la pandemia del coronavirus en la ciudad, se restringe el desarrollo de estas actividades, como medida para evitar el aumento prolongado de casos frente a la alta ocupación de UCI en Bogotá.

Las medidas se tomaron luego de la evaluación hecha en los comités epidemiológicos Distrital y Nacional, debido a la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos que alcanzó este domingo el 91%.

Otras medidas que rigen en Bogotá

La mandataria distrital también decidió mantener el esquema 4×3 (cuatro días de nueva normalidad por tres días de cuarentena general)

Otra de las decisiones tienen relación con el toque de queda, pues se ordenó al sector comercio y al sector industrial, que sus establecimientos y empresas cierren a partir de las 7:00 de la noche, para facilitar el regreso de los trabajadores a sus hogares, antes de las 8:00 de la noche, cuando comienza la restricción a la movilidad nocturna, que también se mantendrá a la ciudad tal y como ha venido funcionando.

Continuando con las restricciones, también se decretó ley seca, que regirá en la ciudad durante las próximas dos semanas, es decir, hasta el próximo 9 de mayo.

Igualmente, continuará la medida de pico y cédula, tal como viene rigiendo hasta ahora; el pico y placa tampoco sufrirá modificaciones.

