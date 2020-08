TransMilenio anuncia cambios en varias rutas alimentadoras.

Desde el pasado sábado 8 de agosto algunos servicios del Portal Américas sufrieron modificaciones en sus horarios.

De acuerdo con la entidad, esta medida se mantendrá hasta que se termine la contingencia generada por COVID-19.

¿Cuáles son los nuevos horarios?

9-2 Metrovivienda hora pico

Lunes a viernes de 4 a.m. a 8:30 p.m. y sábados de 4 a.m. a 12:30 a.m.

9-2 Metrovivienda

Lunes a viernes de 8:30 p.m. a 12:30 a.m. y domingos y festivos de 4 a.m. a 11:30 p.m.

9-5 Av. Tintal

Lunes a viernes de 4 a.m. a 8:30 p.m. y sábados de 4 a.m. a 12:30 a.m.

TransMilenio anuncia cambios en rutas alimentadoras

¡Transbordos a $0 o $200 pesos!

Personaliza tu tarjeta Tu Llave y obtén más beneficios. Cuídala y no la pierdas de vista, su costo es de $6000 pic.twitter.com/LTMfCkylhz — TransMilenio (@TransMilenio) August 12, 2020

Siga a Publimetro en Google News