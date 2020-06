Bogotá sigue luchando contra la pandemia del coronavirus. La alcaldesa Claudia López sigue comprometida en frenar la tasa de contagios, que como en ningún otro lugar de otro país, es veloz en la capital. Aunque ha tomado medidas eficientes, no son suficientes para que desaparezca el estado de alarma, sobre todo por la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, que ya superan el 50% y en algunas localidades se acercan al 100%.

Claudia López saca en cara al Gobierno Nacional que le incumplió con los ventiladores para UCI

Ante ese panorama, López aprovechó para mandarle un recado al Gobierno Nacional, a manera de reclamo. La mandataria distrital dijo que el problema de las UCI se habría subsanado si Iván Duque le hubiera cumplido con los ventiladores prometidos para la atención de los enfermos por COVID-19 y otras enfermedades que necesitan de ellos.

"La parte complicada es que llegamos a una ocupación del 53 por ciento. Eso no sería un problema muy grande si el Gobierno Nacional hubiera cumplido los 1.000 ventiladores prometidos. Eso fue en abril y hoy no he recibido nada. No ha sido culpa de ellos, sino de los proveedores y del mercado. El asunto es que con explicaciones no curo a la gente", señaló López.

La alcaldesa también reveló que el ministro de salud, Fernando Ruiz, le dio una fecha para entregar algunos, pero en una cifra que apenas si supera el 10% de lo pactado.

"Lo último que me dijo el ministro es que cree que el 25 de junio puede entregarme 145, el 10 por ciento. Ese es el trancón que tenemos en este momento", precisó.

Claudia López viene recibiendo muchas críticas por su manejo a la pandemia en Bogotá, sobre todo por el cierre total de la localidad de Kennedy, decretado a comienzos de junio. No obstante, la mandataria reveló que la medida ha sido positiva y permitió salvar muchas vidas, por lo que se flexibilizaría a partir del 14 de junio.

