Fans de artistas como juanes y Alejandro Sanz deberán aplazar sus ganas de verlos en concierto. Los tres conciertos que se cancelaron en Bogotá este fin de semana como medida contra el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este miércoles que el coronavirus (COVID-19) ya puede definirse como una "pandemia", después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.

Debido a esto las alarmas se han encendido y la recomendación es iniciar con las precauciones pertinentes para evitar en lo posible una propagación del virus.

Por esta situación la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ordenó aplazar todo evento público y privado de concentración masiva que se tendría planeado realizar en las próximas fecha.

Por las medidas anunciadas artistas como Juanes, Alejandro Sanz y Raphael, anunciaron que sus conciertos serían aplazados para próximas fechas.

Me da mucha tristeza comunicarles que el concierto de Bogotá ha sido pospuesto por seguridad sanitaria. Esto pasará, pero debemos hacer caso a las recomendaciones… cuando se pueda yo vuelvo y les canto con to, no importa cuando sea. Os quiero con el alma. 😞

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 12, 2020