A golpes tuvieron que defenderse madre e hijo de delincuentes en moto que intentaron robarlos

La delincuencia sigue siendo el pan de cada día en Bogotá. A cualquier momento, los criminales buscan la oportunidad de hacerse con lo ajeno, como ocurrió en la localidad de San Cristóbal.

Allí, un hombre y su madre fueron abordados por hombres en motocicletas, quienes quisieron robarle la moto recién estrenada al hijo y las pertenencias a la mamá. Lejos de amedrentarse, ambos comenzaron a defenderse con los cascos de la moto, sin importar que los sujetos estaban armados con pistolas.

Aunque la situación se puso tensa y peligrosa para madre e hija, fueron los delincuentes quienes dieron marcha atrás y huyeron del lugar, al notar el repudio del barrio. Los habitantes salieron a la calle y también desde sus ventanas, obligando a los malhechores a marcharse de la escena.

A golpes tuvieron que defenderse madre e hijo

Luego del intento de robo, el hombre dio aviso a las autoridades, pero no le tomaron la denuncia. La razón, el hurto no se consumó, por lo que los criminales no son buscados por la Policía.

"Dijeron que no hubo ni hurto, ni víctimas, ni capturados. No quedó un precedente ni nada. Intenté ponerla por la plataforma de la Policía y la Fiscalía, pero la página no carga, los datos no coinciden", afirmó el afectado.

