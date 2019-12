La respuesta de Claudia López al pedido de aumentar el precio del pasaje de TransMilenio

En diálogo con PUBLIMETRO, la alcaldesa electa Claudia López respondió a la solicitud de aumentar el precio del pasaje de TransMilenio $100.

La Alcaldía de Bogotá se encuentra estudiando la posible decisión de aumentar el precio del pasaje de TransMilenio. Hace unas semanas se conoció una posibilidad de pedir este incremento. Este domingo, el propio alcalde saliente Enrique Peñalosa hizo la solicitud a su sucesora, Claudia López.

Peñalosa pidió que se considere aumentar a partir de enero el precio de los pasajes de TransMilenio 100 pesos. Este incremento, según el mandatario saliente, tendría un objetivo técnico.

"Yo espero que la próxima administración haga eso de manera responsable, no de manera populista y demagógica congelando tarifas y generando problemas financieros muy grandes. (…) Acá no hay magia. O se paga con tarifas o más impuestos o hay que hacer menos gasto en seguridad, en educación o salud. Habrá que hacer un reajuste de 100 pesos y ojalá que nuestros gobernantes tengan el carácter y la responsabilidad", dijo Peñalosa.

Claudia López respondió, en diálogo con PUBLIMETRO, al pedido de aumentar el precio del pasaje de TransMilenio. Según la mandataria electa, su equipo no cuenta con la información necesaria para saber si el incremento es necesario.

"Si el alcalde considera eso, no veo por qué no tomó la decisión, porque él tiene la información. Nosotros aún no tenemos esa información. Mi prioridad es llegar a reconciliar a TransMilenio con los ciudadanos", dijo.

Claudia López anunció mejoras en rutas, frecuencias y estaciones del sistema. "Lo primero que nosotros llegaremos a hacer es mejoras en el servicio, y estudiaremos los informes sobre la tarifa técnica", aseguró la mandataria.

La decisión de Claudia López sobre aumentar el precio del pasaje de TransMilenio se puede ver en este video, a partir del minuto 3:40.

Estamos con Claudia López hablando de los planes para su gobierno que comienza el 1 de enero. Posted by Publimetro Colombia on Monday, December 16, 2019

