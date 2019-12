Fiscalía llamo a juicio a 'El Pulpo', presunto acosador sexual en TransMilenio

El acosador sexual en TransMilenio amenazaba a sus víctimas con cuchillo dentro de los buses articulados.

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Pedro Ignacio Díaz Pérez, de 52 años de edad. El hombre conocido como 'el Pulpo' fue capturado en medio de acusaciones de ser un presunto acosador sexual en TransMilenio. El ente acusador le imputó el delito de acto sexual violento.

Según la entidad, Díaz Pérez amenazaba a sus víctimas con un cuchillo que siempre cargaba en un costal. Esto indicaba que el capturado actuaba con sevicia y planeación al amenazas a las mujeres.

La denuncia se presentó el pasado 10 de enero. La denunciante reveló las acciones que la llevaron a denunciar al presunto acusador sexual en TransMilenio. Desde entonces se encuentra detenido en una prisión de Bogotá.

"Yo me subí al Transmilenio, me senté del lado derecho y allí estaba ese sujeto como de uno 57 años, iba con unos costales, se hizo a mi lado y empezó a arrinconarme, de pronto mando la mano a mi entrepierna, yo quedé pasmada y los nervios me bloquearon, luego el tipo sacó un cuchillo pequeño y me lo mostró, insinuando que me quedara callada”, relató la joven.

Después de esta denuncia, otras más llegaron a las entidades de control. La defensa de 'el Pulpo' se enfocó en que este sufría problemas mentales, pero el escrito de acusación lo señala claramente como alguien responsable de sus actos.

Según RCN Radio, este era el modus operandi: ingresaba a un bus de Transmilenio en horas pico, ubicaba a su víctima, se acercaba, las manoseaba y acosaba, y cuando le reclamaban por sus actos sacaba el cuchillo y se bajaba del articulado.

