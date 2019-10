El efusivo mensaje de universidad estadounidense a Claudia López por triunfo. La alcaldesa elegida hizo su doctorado en esa universidad.

Luego de que se conociera el triunfo de Claudia López como alcaldesa electa en Bogotá,Northwestern University el envío un mensaje en sus redes sociales.

Con la foto de la alcaldesa electa destacaron que es la primera mujer en ocupar este puesto en la capital de nuestro país.

On Sunday, Northwestern alum Claudia López '19 PhD became the first woman elected mayor of Bogotá, Colombia. And, she's just getting started. https://t.co/6Rk7VP4NHG pic.twitter.com/k5R0h1ass6

— Northwestern (@NorthwesternU) October 28, 2019