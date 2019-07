¡Nuevo caso de fleteo en Bogotá! Intentaron robarle 16 millones, pero solo le quitaron uno

Infortunadamente, continúan presentándose estas situaciones. En esta ocasión, todo ocurrió en el barrio Danubio Azul, localidad de Bosa. Allí, dos hombres arremetieron contra un señor que se movilizaba en una camioneta. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad. Así lo compartió la cuenta oficial de Twitter de Citytv.

“En cámaras de seguridad quedó registrado un nuevo caso de fleteo en el sur de Bogotá. Las autoridades están tras la pista de estos sujetos e hicieron un llamado para que las personas pidan el acompañamiento policial en los bancos”

Un comerciante fue acechado cuando estacionó su carro. De manera inmediata, un hombre abre la puerta del coche de la víctima, desenfunda su arma y lo intimida. Segundos después, se observa cómo otro hombre arribó a la escena en moto, ejerciendo presión.

Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones del comerciante, solo lograron robarle un millón de los 16 que llevaba. Así lo expuso en declaraciones para el canal Citytv.

"Salí del banco y fui en mi camioneta a recoger a mi hija. Cuando llegué al lugar del establecimiento, dos bandidos me atraparon. Me intimidaron con el revólver, y me asustaron, pero gracias a Dios solo se me llevaron un millón de pesos. Me decía: ‘bájese de la plata que ya que sabemos cuánto tiene’. El señor me metió la mano entre la chaqueta y solamente sacó un monto pequeño, pero me decía: ‘usted tiene más porque yo lo vi retirando más, no se me haga el…"

