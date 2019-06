Las imáganes fueron difundidas en la cuenta oficial de TransMilenio en Twitter. Dos mujeres fueron multadas por intentar transportar una lavadora en TransMilenio.

En estas se ve cómo la Policía interceptó a las mujeres que tenían el electrodoméstico cubierto con una bolsa negra.

En la publicación se indicó que este tipo de actos incomoda a los demás usuarios y no les permite transitar de manera fluida en los buses, estaciones y portales, por lo cual es impuesto el comparendo.

Recuerden que llevar objetos de gran tamaño no es permitido, debido a que incomoda a los demás usuarios y obstaculiza la circulación. pic.twitter.com/HYIE6OEPZi

Tras esto, las reacciones de los internautas no se han hecho esperar.

No estoy en contra de acatar las normas pero para @PoliciaBogota debería ser más importante la seguridad que la incomodidad de los usuarios. No dejan pasar el electrodoméstico que no es tan grande, pero sí permiten el acceso a vendedores ambulantes, borrachos y ladrones armados.

— Elizabeth Parra (@eliparram) June 28, 2019