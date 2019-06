¡Atención! Capturan banda de atracadores en TransMilenio

Yamile Muñoz de 24 años, denunció lo que le ocurrió el pasado 21 de junio en la estación Cardioinfantil.

Tres hombres se subieron al TransMilenio y con cuchillos amedrentaron a los pasajeros obligándolos a entregar sus pertenencias, pero la cosa se puso peor, cuando uno de ellos apuñaló a una mujer.

"Yo abordé un bus H3 en el portal del norte, ya en la estación Cardioinfantil se suben tres sujetos, al parecer venezolanos, nos amenazan con cuchillos, nos gritan que les entreguemos nuestras pertenencias", señaló Yamile.

Cuando llegaron a su lado, los hombres apuñalaron a su compañera de puesto y ella tuvo que botar su celular para que no atentaran contra ella.

"Luego se dirigen a una chica que va al lado mío y de forma despiadada la apuñalan y le roban su celular, luego uno de ellos me pone el cuchillo en el pecho, mi reacción fue votar el celular para que se fueran y no me hicieran daño, ellos huyen, el TransMilenio avanza y ya en la siguiente estación se detiene y da aviso a la Policía", comentó la víctima.

La policía, que recibió la denuncia, capturó a los tres sujetos y también obtuvo el carro en donde se movilizaban los delincuentes.

Las autoridades buscan a todas las víctimas de los atracadores que serían venezolanos, para que denuncien y los hombres no queden en libertad.