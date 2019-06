La 'influencer colombiana', María Alejandra Ayala, subió un video en que el que calificó un establecimiento como el peor salon de belleza de Bogotá.

"Acabo de llegar de un salón de belleza bastante peculiar. Me maquillaron y se puede decir que no hicieron un muy buen trabajo", resalta al inicio del video.

Según contó, escogió al "peor salón de belleza de Bogotá" luego de que sus amigas le dijeran cuál había sido el lugar donde menos les gustó que la maquillaran.

Aunque no reveló el nombre del establecimiento, reprobó el trabajo del peluquero, aduciendo que el hombre le aplicó algunos productos con las manos.

Lluvia de críticas a 'influencer' que calificó salón de belleza como el peor de Bogotá

"No me gustó como denigras el trabajo humilde de este señor, lo hizo mejor que varias maquilladoras la verdad, solo le falta actualizar sus técnicas", "que video tan basura", "primera vez que veo uno de tus vídeos, y la verdad no me gustó", no me gustan este tipo de videos, menospreciando el trabajo de otros", "cruel el video, era innecesario", "Me caias tan bien", resaltan algunos de los comentarios al video.

