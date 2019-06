¡Atención! Capturan a agresor sexual de TransMilenio

Hace varios días se popularizó la denuncia de una joven que fue víctima de abuso sexual en pleno bus de TransMilenio. La joven denunció que un hombre tocó sus partes íntimas y cuando ella quiso soltarse, este la amenazó con un puñal.

El hombre que usaría costales para cubrir el abuso, tendría varias víctimas regadas en la ciudad como dejaron evidenciar las denuncias de varias jóvenes.

“Yo me subí al Transmilenio, me senté del lado derecho y allí estaba ese sujeto como de uno 57 años, iba con unos costales, se hizo a mi lado y empezó a arrinconarme, de pronto mando la mano a mi entrepierna, yo quedé pasmada y los nervios me bloquearon, luego el tipo sacó un cuchillo pequeño y me lo mostró, insinuando que me quedara callada”, relató la joven.

Otra de las víctimas, que denunció que sufrió de los mismos abusos, pero en 2014, denunció a través de Facebook el suceso que impactó a los bogotanos.

"Abrí los ojos porque sentí que me habían abierto el bolso. Miré bien y el bolso estaba cerrado, yo no había reaccionado, seguí sintiendo que algo estaba mal, levanté mi bolso y encontré la mano de este… sujeto. De inmediato, empecé a gritar y empujé al tipo", contó.

'El pulpo', como lo han denominado las autoridades, fue capturado en las última horas en la ciudad. El hombre conocido como Pedro Ignacio Díaz Pérez, se encuentra a disposición de las autoridades.

Las autoridades invitan a las víctimas a denunciarlo con el fin de tener pruebas en contra del sujeto para procesarlo.