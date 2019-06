Este viernes se reanudó la audiencia en contra de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera por el supuesto ocultamiento de información en el asesinato de la pequeña Yuliana Samboní.

Francisco narró el momento en el que llegó al edificio Equus 66, donde vivía Rafael Uribe Noguera, quien actualmente cumple una condena de 58 años de prisión.

Francisco Uribe Noguera revivió el momento en que su hermano le confesó el crimen de Yuliana

"Abro la puerta y agarro a Rafael, me entra una ira absoluta, sobre todo porque la niña que estaban buscando tenía la edad de mi hija mayor. Lo cojo de los brazos, los empujó con toda mi fuerza, y ahí le empiezo a gritar de todo, le digo que es un hijueputa, le pregunto que dónde está la niña, le digo que en el carro vi un zapatico, le digo que lo voy a matar (…) me doy cuenta que ese no era Rafael, tenía los ojos vidriosos, casi como si tuvieran una tela en los ojos”, citó La W este y los siguientes apartes de la confesión.

Francisco también dijo que su hermano le aseguró que no sabía por qué le reclamaba: "lo único que él me dice es que cual niña, que no sabe de que le estoy hablando".

Además, resaltó que cuando se dirigían a la clínica en un taxi, Rafael le confesó el crimen: "subimos por la 134 y empezando a subir Rafael se agacha y me dice pasito que me va a decir la verdad. Y me dijo: ‘yo mate a la niña’ (…) ahí se me acabó la vida y simplemente me puse a llorar ahí en el taxi".

