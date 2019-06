"Cuando la Corte falla, imagina a un poeta fumando marihuana en un rincón boscoso": Peñalosa

La norma del Código de Policía que le prohibía a los ciudadanos consumir licor y sustancias psicoactiva en espacios públicos, fue derogada por la Corte Constitucional.

Según el alto tribunal, el artículo es inconstitucional. Así, ningún policía del país podrá multar o decomisar bebidas o drogas en las calles, si se trata de dosis personal.

La decisión fue tomada por la Sala Plena que falló la demanda ciudadana en contra de los artículos 33 y 144 del código, indicando que van en contra de la Constitución y sacó de circulación la normativa al respecto.

Así reaccionó el alcalde Peñalosa tras conocer el fallo de Corte

El fallo de la corte generó distintas reacciones. Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien a través de su cuenta de Twitter reprochó la decisión.

"Cuando la Corte falla, imagina a un poeta fumando marihuana en un rincón boscoso (…) en la realidad, las autoridades debemos enfrentar pandillas que consumen psicoactivos, intimidan y matonean", expresó el mandatario.

Cuando la Corte falla, imagina a un poeta fumando marihuana en un rincón boscoso…en la realidad, las autoridades debemos enfrentar pandillas que consumen psicoactivos, intimidan y matonean — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 7, 2019

"¿Rincón boscoso? ¿Cómo hablar de rincones boscosos en una ciudad talada por disposición suya?", "Seguramente si cumplieran su "deber" la legalización sería un beneficio social desde una perspectiva del desarrollo, no todo necesita regulación, no somos animales. Gracias señor alcalde por recordarnos el deber ser no cumplido", "¡Pero si los poetas ya no tienen rincón boscoso para fumar por tu tala de árboles! Eres un visionario", expresan algunos de los comentarios en respuesta al mandatario.

MÁS NOTICIAS, AQUÍ

También le puede interesar: