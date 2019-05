Denuncian acto de racismo contra niñas afro por parte de su profesora en Bogotá

Una madre de familia denunció a la coordinadora de la jornada de la mañana, del colegio Magdalena Ortega de Nariño, ubicado en la localidad de Engativá.

Según su declaración, la docente obligó a una de sus hijas a quitarse las trenzas a base de cabello sintético de varios colores.

“La niña tiene un problema físico. Trajo una certificación médica donde constaba que necesitaba estar cubierta de una manera especial”, relató a RCN Radio la mamá de la niña.

Cuando la pequeña se dirigió a la oficina de la funcionaria a entregarle la certificación ocurrió el hecho.

“La coordinadora le dice que se las quite (trenzas) o si no, no le firma el documento para que ella tenga la autorización", agregó al medio la mujer.

Luego de que la niña salió de la oficina se dirigió a formación general. Cuando se encontraba allí la coordinadora la volvió a llamar nuevamente: "le ordenó a una niña que estaba en la fila, con micrófono en mano, que le quitara la capota y le expuso su cabello frente a todos los estudiantes".

La mujer señaló a RCN Radio que este tipo de situaciones se han presentando en reiteradas ocasiones con otra de sus hijas.

Denuncian acto de racismo contra niñas afro por su profesora

La rectora del colegio Magdalena Ortega de Nariño, Lilia Calderón, expresó al mismo informativo que a la funcionaria implicada se le hizo un "llamado de atención".

