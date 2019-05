Peñalosa rindió cuentas en el Congreso por TransMilenio en la Carrera Séptima

La discusión sobre el futuro de TransMilenio en la Carrera Séptima pasó al Congreso. Los representantes Inti Asprilla (Alianza Verde) y Germán Navas Talero (Polo Democrático) citaron al alcalde Enrique Peñalosa a un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara, donde se discutió todo el tema de movilidad.

Los congresistas opositores rechazaron los múltiples retrasos en estas obras. Peñalosa, que estuvo presente en el debate, defendió sus proyectos. Además, aseguró que los retrasos en obras como la troncal de TransMilenio tienen "intereses políticos".

El debate había sido planteado sobre todo el sistema de transporte público, por lo que también entraron en discusión el Metro elevado y los cables de San Cristóbal y Usaquén, pero Navas resaltó el daño que le causaría esta obra a la vía.

"Esa troncal de TransMilenio en la Carrera Séptima, para mí como bogotano, es una ofensa. Como sería para cualquier valluno que le rompieran la Plaza de Caicedo, o para un pereirano que le pavimentaran el río Otún. Eso es lo que quiere hacer [Peñalosa] con esta obra: acabar con nuestra vía emblemática", afirmó el representante.

Por su parte, Asprilla resaltó que la falta de obras de movilidad en la ciudad fue definida como "una crónica de una promesa incumplida". Según el representante, Peñalosa ha "querido vender la necesidad del TransMilenio por la Séptima diciendo que es un absoluto caos", además de una alternativa para el extremo nororiental y los sectores de Codito y San Cristóbal.

"Gastarse 2.5 billones de pesos en una intervención en la vía con la cantidad de pasajeros que mueve hora-sentido no se justifica. Pero no se ha hecho nada concreto para darle alternativas a los habitantes del sector Codito", aseguró Asprilla.

Peñalosa, por su parte, defendió sus posturas de construir una troncal de TransMilenio en la Carrera Séptima como un alivio no solo al sistema de transporte público, sino a la situación de las vías en el sector. "Si no se hace TransMilenio por la Séptima, sencillamente no se hace nada y esta vía se va a embotellar por completo", dijo.

El burgomaestre aseguró que la obra de la troncal es necesaria para realizar obras complementarias. Entre estas estarían cruces en vías como la calle 127, la vía a La Calera y la calle 170. "Si no se hace, no se harían los siete pasos a desnivel que beneficiarán la movilidad de los automóviles. Pierden cientos de miles de personas que van ahorrar horas al año en transporte", afirmó.

Finalmente, resaltó los retrasos que "políticos de oposición" adelantan a sus proyectos, aún cuando uno de los juicios contra la troncal de TransMilenio fue propuesto por el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara. "Es evidente que estamos frente a una situación de abuso de la justicia para bloquear proyectos que son cruciales para la ciudad", determinó.

