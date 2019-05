Los pleitos frenan la construcción de TransMilenio por la Séptima

El proyecto de TransMilenio por la carrera Séptima no pasa su mejor momento.

Recientemente, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció la suspensión provisional de la licitación de la megaobra, luego de que la misma Procuraduría General de la Nación le pidió a la alcaldía frenar el proceso “ante la falta de certidumbre sobre la armonización de los estudios y diseños de la troncal de TransMilenio por la Carrera Séptima, con las obras a ejecutar del plan parcial El Pedregal, lo cual podría generar una eventual parálisis en la construcción del proyecto”.

La directora del Instituto, Yaneth Mantilla, aseguró en su momento que durante la suspensión se aclarará todo lo relacionado con el Plan Parcial el Pedregal: “Somos respetuosos de los entes de control y ellos mismos nos han acompañado en todos los procesos. Vamos a aclarar las dudas que tiene la Procuraduría y recordamos que donde se pide la aclaración es tan solo un punto específico, y no a lo largo de los 20 kilómetros del proyecto. Vamos a hacer las mesas de trabajo respectivas para aclarar que el proyecto está armonizado”.

Mientras Mantilla realizaba el anuncio, el Juzgado Administrativo 49 de Bogotá también ordenó la suspensión de la adjudicación de la licitación de la troncal. Con esta decisión, la justicia respondió a una acción popular interpuesta por los habitantes del Edificio Altos de la Cabrera, una propiedad horizontal ubicada en la Avenida Circunvalar con calle 84.

Adicionalmente a estos traspiés, la Contraloría General de la Nación informó en las últimas horas que le pondrá la lupa al proyecto, contemplado de la calle 32 hasta la 200.

De esta manera, el máximo órgano de control fiscal del Estado adelantará controles excepcionales frente al diseño y contratación para la construcción y adecuación de TransMilenio por la carrera Séptima. Esta solicitud fue presentada por el senador Rodrigo Lara y la representante a la Cámara María José Pizarro. No cabe duda que con el paso de los días los líos crecen más y más.

Los pleitos frenan la construcción de TransMilenio por la Séptima

La discusión pasó al Congreso. Los representantes Inti Asprilla (Alianza Verde) y Germán Navas Talero (Polo Democrático) citaron este miércoles al alcalde Enrique Peñalosa a un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara, donde se discutió todo el tema de movilidad.

Los congresistas opositores rechazaron los múltiples retrasos en estas obras. Peñalosa, que estuvo presente en el debate, defendió sus proyectos. Además, aseguró que los retrasos en obras como la troncal de TransMilenio tienen “intereses políticos”.

El debate había sido planteado sobre todo el sistema de transporte público, por lo que también entraron en discusión el Metro elevado y los cables de San Cristóbal y Usaquén, pero Navas resaltó el daño que le causaría esta obra a la vía.

“Esa troncal de TransMilenio en la Carrera Séptima, para mí como bogotano, es una ofensa. Cómo sería para cualquier valluno que le rompieran la Plaza de Caicedo, o para un pereirano que le pavimentarán el río Otún. Eso es lo que quiere hacer [Peñalosa] con esta obra: acabar con nuestra vía emblemática”, afirmó el representante.

Por su parte, Asprilla resaltó que la falta de obras de movilidad en la ciudad fue definida como “una crónica de una promesa incumplida”. Según el representante, Peñalosa ha “querido vender la necesidad del TransMilenio por la Séptima diciendo que es un absoluto caos”, además de una alternativa para el extremo nororiental y los sectores de Codito y San Cristóbal.

“Gastarse 2.5 billones de pesos en una intervención en la vía con la cantidad de pasajeros que mueve hora-sentido no se justifica. Pero no se ha hecho nada concreto para darle alternativas a los habitantes del sector Codito”, aseguró Asprilla.

Peñalosa, por su parte, defendió sus posturas de construir una troncal de TransMilenio en la Carrera Séptima como un alivio no solo al sistema de transporte público, sino a la situación de las vías en el sector. “Si no se hace TransMilenio por la Séptima, sencillamente no se hace nada y esta vía se va a embotellar por completo”, dijo.

El burgomaestre aseguró que la obra de la troncal es necesaria para realizar obras complementarias. Entre estas estarían cruces en vías como la calle 127, la vía a La Calera y la calle 170. “Si no se hace, no se harían los siete pasos a desnivel que beneficiarán la movilidad de los automóviles. Pierden cientos de miles de personas que van ahorrar horas al año en transporte”, afirmó.

Finalmente, resaltó los retrasos que "políticos de oposición" adelantan a sus proyectos, aún cuando uno de los juicios contra la troncal de TransMilenio fue propuesto por el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara. "Es evidente que estamos frente a una situación de abuso de la justicia para bloquear proyectos que son cruciales para la ciudad", determinó.

Entrevista

Mario Noriega, a rquitecto urbanista con más de 20 años de experiencia

¿Qué pasaría si se frena definitivamente la construcción de la troncal Séptima?

Sería un gran beneficio para la ciudad, porque no se inserta un proyecto que no cabe, en un espacio que no cabe, con perjuicios para miles de predios que hay a lo largo del recorrido de la Séptima. Por ese lado, es un beneficio porque no se transforma la ciudad para meter un TransMilenio, sino que se transforma el sistema de transporte de acuerdo a las condiciones de la ciudad.

De otro modo, la gente que estuvo metida en este proyecto (que han comprado predios, que han pagado diseños, etc), me imagino que terminarán en un lío jurídico complicadísimo, pero uno esperaría que no sea la ciudad la que termine en el lío jurídico, sino los funcionarios que se arriesgaron a hacer un proyecto tan loco, en unas condiciones tan equivocadas.

Peñalosa dice que “si no se hace TM por la Séptima, la vía estará bloqueada por los próximos 40 años”, ¿qué opina?

Al alcalde le encanta decir cosas sin ningún soporte técnico, que no coinciden con la realidad, y le encanta asustar a la gente, esa es una estrategia política. Es más, posiblemente, sea todo lo contrario a lo que dice el alcalde. Recordemos qué pasó en la Caracas.

Los pleitos frenan la construcción de TransMilenio por la Séptima