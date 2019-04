Así transcurrió el primer gran debate por la Alcaldía de Bogotá

Ángela Garzón, Andrea Nieto, Hollman Morris, Luis Ernesto Gómez, Lucho Garzón y Miguel Uribe Turbay, fueron quienes participaron en el diálogo, organizado por ProBogotá y La W.

Así transcurrió el debate:

Hollman Morris, partido Mais “En tiempos de cambio climático, lo que necesita Bogotá es un dirigente que le haga caso a los estudios y a la ciencia. Bogotá se tiene que convertir en una capital paradigma de la lucha contra el cambio climático ¿Cómo? metro subterráneo ya, fortalecer las empresas públicas, convertir a la Reserva Forestal Thomas van der Hammen en el bosque urbano más importante de América Latina y seguir por la senda social que había hecho de Bogotá un hito en la historia de América Latina”.

¿Continuará con el proyecto del metro elevado? El proyecto metro elevado, como lo he demostrado, es un proyecto fraudulento, ilegal y corrupto. Quien luche contra la corrupción no puede seguir avalando el metro elevado.

¿Implementaría la medida de pico y placa para las motos? No. Y fortalecimiento del transporte público.

¿Ejecutará TransMilenio por la Séptima? Volvemos a la discusión técnica y no política, y la discusión técnica según los mismos estudios de TransMilenio le decían al señor Alcalde Enrique Peñalosa que la prioridad no es el TransMilenio por la carrera Séptima, la prioridad, por carga y demanda, es el TransMilenio por la Avenida 68.

Luis Ernesto Gómez, movimiento Activista: “Quiero ser alcalde de Bogotá porque estoy convencido que tenemos que enderezar el rumbo. Bogotá se está volviendo en una ciudad invivible e insostenible, porque pasamos 22 días al año en un trancón, porque tenemos los hospitales abarrotados de personas con enfermedades que pudieron haberse prevenido”.

¿Continuará con el proyecto del metro elevado? Tirar a la caneca el dinero de los capitalinos y los estudios sería un error, el mejor metro para Bogotá sin duda es un metro subterráneo, por capacidad de carga, ambiente e infraestructura.

¿Implementaría la medida de pico y placa para las motos? No. Necesitamos priorizar la movilidad que utilice lo subterráneo y lo elevado, y asegurara que ese transporte público sea de calidad, para que la gente no se baje del Sitp y monte a la moto.

¿Ejecutará TransMilenio por la Séptima? Los bogotanos tenemos que entender que no estamos condenados a seguir construyendo troncales de TransMilenio. El TransMilenio sin duda fue una solución para los años 90, pero hoy todos los que utilizan el sistema integrado de transporte son los principales testigos que es un sistema de movilidad que se agotó. No es necesario construir un TransMilenio por la Séptima porque no es una solución de movilidad.

María Andrea Nieto, candidata independiente: “Estoy convencida que podemos cambiar a Bogotá, que le podemos dar un rumbo diferente y que le podemos otorgar bienestar con tres aspectos: mi sello de garantía anticorrupción; capacidad de gerencia; y una orientación muy clara hacia el enfoque de resultados”.

¿Continuará con el proyecto del metro elevado? El metro no puede seguir siendo una bandera política, nunca antes habíamos estado tan cerca de empezar a poner la primera piedra. Sí lo construiría.

¿Implementaría la medida de pico y placa para las motos? No, no y no. Hay que entender que la gente necesita las motos para trabajar y obviamente para desplazarse, lo que tenemos que hacer es una campaña de pedagogía muy intensa, no solo para los motociclistas, sino para los conductores en general, porque en Bogotá no sabemos conducir y necesitamos aprender a respetar las vías y peatones.

¿Ejecutará TransMilenio por la Séptima? Yo prefería no hacer el TransMilenio por la Séptima y sí enfocar todos los recursos y garantizar la construcción de la Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68 para poderle bajar esa presión a la Avenida Suba que no da abasto.

Ángela Garzón, Centro Democrático: “Quiero anunciar que como alcaldesa haré un plan integral para Ciudad Bolívar. Iniciaré por aquí (Ciudad Bolívar), dándole prioridad a la educación, salud, empleo y oportunidades a los jóvenes (…) Para todos los habitantes, quiero educación de calidad que logre transformar esta ciudad y que nos dé una buena calidad de vida”

¿Continuará con el proyecto del metro elevado? : “Hay que construir sobre lo construido, sí, y esperamos que (Peñalosa) sí lo deje licitado en septiembre, porque se han corrido todas las fechas”.

¿Implementaría la medida de pico y placa para las motos? Las motos han aumentado porque tenemos un mal transporte público, hay que mejorar las condiciones de transporte público para que no hayan tantas motos. Haría un estudio para decidir si se implementa o no el pico y placa para las motos.

¿Ejecutará TransMilenio por la Séptima? No me gusta el proyecto como tal. Si lo dejan contratado toca seguir porque sino habría detrimento patrimonial (…) Ese proyecto, tal y como está, traerá problemas financieros en unos años para Bogotá, porque está proyectado para una demanda que no va a existir.

Lucho Garzón, Movimiento Marcha: “vengo a mostrar cómo conseguí todo, que tengo, que no tengo, y en la experiencia que tengo”.

¿Continuará con el proyecto del metro elevado? Tiene 70 centímetros ese metro, lo completo a 100 centímetros, y sí.

¿Implementaría la medida de pico y placa para las motos? No, y carril exclusivo para motos.

¿Ejecutará TransMilenio por la Séptima? Yo trabajo sobre la base que hay que terminar la fase tres, que no ha terminado y es la Séptima. Ahora bien, habrá que ver con qué tipo de buses.

Miguel Uribe, Liberal: “fui testigo de la ciudad que recibimos y la que estamos construyendo, ya vivimos los costos de cambiar de rumbo, ya vivimos los costos de la mezquindad, politiquería y corrupción. Llegó la hora de terminar lo que se comenzó, de avanzar sobre los construido y es por eso que quiero ser el próximo alcalde”.

¿Continuará con el proyecto del metro elevado? Por supuesto que sí, renegociarlo implica paralizarlo.

¿Implementaría la medida de pico y placa para las motos? No, porque creo que quien utiliza la moto es porque tiene una necesidad, y la moto termina siendo el recurso más importante. Ponerle pico y placa a las motos, sin duda, es afectar a las personas más vulnerables de Bogotá.

¿Ejecutará TransMilenio por la Séptima? Estamos hablando del tiempo de la gente, de lo que implica estar en un trancón, bien sea en un bus o en un carro, y es lamentable como los intereses políticos se han dedicado a frenar el progreso de la ciudad. TransMilenio por la Séptima hace parte de una plan integral que hoy implicaría 388 kilómetros de TransMilenio y solo hay 114 (…) La Séptima es prioritaria porque ya colapsó.