Pese al levantamiento del pico y placa ambiental, estos vehículos seguirán con restricciones

Solo un tipo de vehículos seguirán con pico y placa en Bogotá para no empeorar nuevamente el aire en la capital.

Este martes el alcalde levantó el Pico y placa ambiental para motos y carros en Bogotá y pidió que se volviera a la restricción normal.

Lo anterior, después de levantar las alertas amarillas y naranjas por la contaminación del aire.

Sin embargo, la restricción del pico y placa en Bogotá seguirá para los camiones de más de dos toneladas.

Peñalosa indicó que en la zona suroccidente de Bogotá se mantendrá la restricción para los vehículos de carga. Estos no podrán circular de 6:00 a.m. a 8:00 a.m, hora en la que se presentan altos índices de contaminación.

