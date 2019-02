VIDEO: niño denuncia que la policía lo agredió en protesta contra tala de árboles en Bogotá

Por redes sociales circulan fotos y videos de un menor de edad que aparentemente fue golpeado por la Policía.

Según la acusación, el niño fue agredido en medio de las protestas contra la tala de árboles, que se llevaron a cabo el lunes 18 de febrero, en el parque Pio XII de la localidad de Kennedy.

En el parque se proyecta la construcción del colegio Ciudad de Techo.

La Secretaría de Educación resaltó que en desarrollo de las obras serán talados 48 árboles, los cuales serán compensados con la siembra de 192 nuevos con el acompañamiento del Jardín Botánico.

Sin embargo, varios habitantes de la comunidad no están de acuerdo.

Niño denuncia que la policía lo agredió en protesta contra tala de árboles en Bogotá

"Me pegaron un bolilllazo", indica el niño al inicio de una de las grabaciones que circula por redes sociales.

Cuando la persona del video le pregunta quién lo agredió, el niño relata que fue un policía.

"Estaban pegándole a un compañero y yo fui para que no le siguieran pegando, porque lo iban a montar a una patrulla. Cuando yo lo jalé me empujaron, y cuando me empujaron sentí algo en la cabeza. Cuando salí estaba sangrando", agrega.

Video:

No es Venezuela, no es SIRIA, es en Bogotá, Colombia. Por ORDEN de Peñalosa la Policía hiere a un niño..que defendía la naturaleza pic.twitter.com/lAZogXdt76 — @anibalac07 (@anibalac071) February 19, 2019

Niño denuncia que la policía lo agredió en protesta contra tala de árboles en Bogotá

Niño en Bogotá golpeado por la policía que protege a los colombianos, algo está mal y no creo que seamos los ciudadanos. pic.twitter.com/41ZaJMmLL6 — wilson ls baldion (@wichosound) February 19, 2019

El negocio de tumbar árboles en Bogotá a sangre y fuego:

Jardín Botánico y Gestión Rural y Urbana S.A.S firmaron contrato por más de 600 millones para talar árboles.

En Kenedy ESMAD reventó a niño que impedía tala de árboles@Penalosadas @HELIODOPTERO @SenorCaicedo @pineda0ruiz pic.twitter.com/8UASQTMQE9 — Juan Camilo Caicedo (@JUANCAELBROKY) February 19, 2019

En otra grabación, otro estudiante reafirmó la agresión de la que fue víctima su compañero:

MÁS NOTICIAS DE BOGOTÁ Y EL PAÍS, AQUÍ

También le puede interesar: