"Así como se hace campaña se gobierna": Luis Ernesto Gómez

Luis Ernesto Gómez decidió lanzarse al agua e ir en búsqueda de la Alcaldía de Bogotá con un movimiento creado por ciudadanos: Activista.

PUBLIMETRO habló con él de sus aspiraciones mientras el panorama electoral toma cada vez más forma

¿Qué es Activista?

Es una comunidad de ciudadanos ordinarios haciendo cosas extraordinarias por Bogotá y por el planeta. Lo conforman profesionales de todo tipo y ciudadanos que llevan muchos años desde el activismo defendiendo recursos naturales, protegiendo a los animales, proponiendo y promoviendo una visión innovadora de educación, de seguridad, de respeto por el otro, de creatividad y cultura, y entre todos conformamos un movimiento cultural y político para ponerle la agenda a Bogotá.

¡Esto empezó con toda! Una comunidad de personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias ¿Quieres ser candidato de activista? ¿Quieres construir las propuestas para Bogotá? ¡Esta es tu casa! Inscríbete en https://t.co/HcSID19JGR y @ActivistaCo pic.twitter.com/RZOEOxQevA — Luis Ernesto Gómez (@LuisErnestoGL) January 28, 2019

¿Qué los impulsó a crear Activista?

En activista conviven muchas causas, pero tenemos una preocupación en común y es que no se vive bien. No podemos seguir midiendo la calidad de vida en metros cúbicos de cemento.

En esta Administración, para poner un ejemplo, el presupuesto dedicado a la gente en 2017 fue cercana al 35% (entiéndase educación, salud) mientras que en el 2012 se destinaba el 62% del presupuesto a la gente.

Los integrantes de Activista no queremos irnos de Bogotá… queremos quedarnos acá, pero vivir bien. Eso quiere decir que no queremos quedarnos más tiempo en un trancón mientras vamos en el bus, no queremos sufrir de enfermedades ocasionadas por la calidad del aire, por el estrés, por hábitos de vida y somos conscientes que para vivir mejor no solo se necesita un alcalde inteligente y capaz, sino ciudadanos activistas haciendo parte de la solución.

¿Quién hace parte de este movimiento?

Hablamos de decenas de personas con historias inspiradoras. Lo integran ambientalistas como Claudia Calao que es defensora de la Reserva Thomas Van der Hammen, conocida en redes como @cloquis. Lo integran artistas que estuvieron en el lanzamiento donando su música como César López, Simón Mejía, de Bomba Estéreo; Ángel Salazar de Todo copas; también hay empresarios, en fin… un número importante de ciudadanos del común que son apáticos a la política, pero que decidieron que la mejor forma de vivir en Bogotá es asumiendo que la responsabilidad -algunos presentándose en la lista al Concejo y otros construyendo un movimiento cultural- permita sembrar conciencia en los grandes retos que tenemos como ciudad que son en materia ambiental, movilidad y educación.

¿Cuáles son las propuestas que tienen?

Hay que entender que una campaña no puede funcionar solo con un candidato que lanza un montón de ideas y que generen buenos titulares, y después pretenda implementarlas. El mejor ejemplo es lo que está pasando con la actual alcaldía.

Las propuestas tienen que incorporar desde su diseño y concepción lo que están sintiendo los ciudadanos y sus ideas.

Por eso, algo fundamental para Activistas es que las propuestas de esta campaña sean construidas de manera colaborativa.

Estamos convocando a los ciudadanos de distintas profesiones, saberes y habilidades para que se inscriban en la página web oficial de Activista y participen en los encuentros temáticos que se harán en el parque El Virrey.

Y los que no nos puedan acompañar, nos pueden ayudar a construir propuestas de forma colaborativa y visión unificada a través de un formulario en la web. Así como se hace campaña se gobierna.

¿Cómo van a conformar la lista para el Concejo?

Hay muchos activistas interesados en aspirar al Concejo, pero decidimos que la forma más transparente de elegir a los candidatos, que será 50% hombres 50% mujeres, es que cualquier persona que viva en Bogotá y que tenga capacidad de trabajo y gestión extraordinaria, aunque se sienta un ciudadano del común, participe.

Durante todo febrero estaremos recibiendo las inscripciones y en el mes de marzo, a través de votaciones por internet, elegiremos a los 45 aspirantes.

Financiaremos la campaña de manera colaborativa; los aportes ciudadanos, todo lo que se reciba, lo utilizaremos para toda la lista y todos los integrantes.

Vamos a enfocarnos en los temas que nos unen y lo bueno que tenemos para ofrecer.

Por eso, los que lleguen al Concejo por Activista se comprometen a tres cosas muy sencillas: primero a que representarán no solo su causa, sino que representarán la causa de todos los que conforman Activista; segundo, es que se comprometen a renunciar a los dos años para darle el paso al siguiente de la lista entendiendo que lo que debemos promover hoy es el liderazgo colectivo y que cualquier integrante de esa lista será tan bueno para representarnos como el otro.

También se comprometen a que todas las decisiones que tome como Activista, las tomarán a través de votaciones virtuales por nuestra plataforma. No queremos concejales que lleguen a hacer lo que quieran con los votos, sino que nos representan con ayuda de la tecnología en tiempo real.

Hay un tema importante en este momento y es la llegada de venezolanos, ¿cómo lo van a asumir?

Hay que reconocer, aunque hay muchas diferencias con la administración de Enrique Peñalosa, que el enfoque de atención humanitaria que ha brindado la Alcaldía es el correcto.

Este es un tema que se tiende a agravar por lo que hemos visto en los últimos días en Venezuela y por eso hay que fortalecer la capacidad del Distrito en términos presupuestales para esta atención de carácter humanitario, pero no podemos perder de vista que a Colombia han llegado venezolanos altamente calificados y con habilidades que sirven para el desarrollo de Bogotá, pero esto tiene que ser un desarrollo dirigido.

Metro elevado, ¿sí o no?

Soy amigo de un metro subterráneo, creo que es más amable con la gente; también pienso en un tranvía por la Séptima y no la troncal de TransMilenio, pero Bogotá no puede tener un alcalde vengativo que llegue a desbaratar todo lo que hizo la Administración anterior y dilapidar recursos públicos cambiando todo lo que se hizo.

La posición frente al metro y otras obras que desarrolla la Administración actual es que todo lo que esté adjudicado, contratado o con ingeniería de detalle fase III son proyectos que deben salir adelante siempre y cuando garanticemos que en la ejecución de su obra existan mecanismos reales para que los vecinos y los ciudadanos nos involucremos para que los ciudadanos sepan cómo se ejecutan en detalle las obras, pero no botar la plata pretendiendo reinventar la ciudad. No deberíamos caer en el error que la solución de Bogotá es el metro elevado o el subterráneo, que si es tranvía o TransMilenio, los verdaderos problemas de Bogotá no se están hablando por estar centrándonos en esas preguntas.

¿Cuáles son eso verdaderos problemas de Bogotá que ustedes han identificado?

Después de invertir miles de millones de pesos en infraestructura vial, en puentes y autopistas, la velocidad promedio pasó en 10 años de 32 kilómetros por hora a 22 kilómetros por hora. Que en Bogotá estamos teniendo más de 300.000 ingresos al año al sistema de salud asociadas a las enfermedades respiratorias y que en términos generales en Bogotá no vamos a ser más saludables construyendo más hospitales, no vamos a llegar más rápido de la casa al trabajo o del trabajo a la casa llenándolas de carros. Necesitamos a parte de una Administración Distrital eficiente y un Concejo competente, necesitamos ciudadanos que a través de cambios culturales profundos en materia de movilidad y en la forma en la que están educando a sus hijos, en la que disponen sus residuos, en la forma como consumen y en la que se alimentan cambien radicalmente sus hábitos y eso lo logramos con un movimiento cultural.

El día del lanzamiento contaron con el apoyo de Ángela María Robledo, integrantes de la lista de Decentes y hasta la misma Claudia López celebró la creación de Activista. ¿Cuenta con el apoyo político de los sectores alternativos?

Lo que los bogotanos deben tener claro es que el sector alternativo, más que los egos, nos congregan nuestras causas, las causas que defendemos en materia de libertades, de derechos y de visión de ciudad sostenible y de desarrollo de amable con la gente.

Agradezco el que me hayan acompañado, agradezco su apoyo y lo que le podemos decir a los bogotanos es que nosotros en el sector alternativo (Polo Democrático, Colombia Humana, Alianza Verde, Decentes y otros sectores liberales que están en la ciudad) no los defraudaremos y lograremos un mecanismo de unidad para presentarle a los bogotanos un candidato único que gane las elecciones de octubre en Bogotá.

Para esto podemos realizar una consulta el 26 de mayo, pero trabajaremos juntos desprendidos de egos por el bien de un modelo de ciudad y el bienestar para los bogotanos.

