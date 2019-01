Apareció la verdadera dueña del zapato olvidado en TransMilenio

La historia del zapato olvidado en TransMilenio tuvo un final feliz y algo inesperado.

Luego de que la imagen de una zapatilla roja con negro se hiciera viral en redes por estar abandonado en el Portal Tunal de TransMilenio, la dueña apareció.

Así como lo lee: la dueña, que se identificó como Paola, apareció y relató qué fue lo que pasó realmente.

La joven compartió una foto en redes sociales con el siguiente mensaje:

“Fue muy complicado, había mucha gente y en el afán de entrar al alimentador me empujaron y mi zapato quedó por fuera (…) fue terrible porque iba a llegar tarde al trabajo, no me podía devolver por eso a pesar que estaban nuevos, me los habían regalado el domingo”.