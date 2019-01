Luego de conocerse un nueva denuncia de abuso por un conductor de Uber, la plataforma digital respondió por medio de un comunicado.

El hecho ocurrió en Bogotá, el 16 de enero, entre la localidad de Bosa y Soacha.

La mujer que denunció el abuso contó a los medios de comunicación lo que le ocurrió.

Según ella pidió el servicio y el conductor llegó a la puerta de su casa, y cuando ella subió el hombre empezó a acosarla.

“Me decía que estaba muy bonita, que era muy sexi, que olía muy rico y que para dónde iba (…) A mí no me gustó que él me empezara a decir tantas cosas”, le dijo la víctima a El Tiempo.

Ella empezó a sentirse incómoda con los comentarios del hombre, pero no sabía qué hacer.

“Me empezó a decir que le gustaría hacerme lo que me deje hacer, que si íbamos para mi casa. Entonces yo le dije que por favor me dejara ahí, que me quería ir", aseguró la mujer.

El hombre condujo hasta una bahía, la joven ya estaba cerca de su casa, y el conductor paró.

En ese momento bajó la silla de la joven, le quitó el bolso y se le fue encima.

Según ella le bajó la camisa y empezó a besarla y tocarla. Fue gracias a unas personas que pasaban en un carro y escucharon los gritos de la joven, lo que permitió que ella se salvará de algo peor.

Uber respondió por el nuevo caso de abuso denunciado por una usuaria en Bogotá

Uber aseguró en un comunicado que rechazaba el acto y cualquier otro que ponga en riesgo la vida de los usuarios y los conductores.

Asimismo, añadieron que inhabilitaron al conductor y que están colaborando con las autoridades para resolver el caso.

MÁS NOTICIAS DE BOGOTÁ, AQUÍ