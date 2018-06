Despiden a funcionario de TransMilenio que fue golpeado por un colado

José Serpa, trabajador de la empresa Recaudo Bogotá que atendía la estación de TransMilenio de San Martín, en la troncal de Suba, fue destituido luego de una pelea en los últimos días. El funcionario de TransMilenio se convirtió en víctima, además de la golpiza, de una irregularidad en la situación.

La golpiza se hizo viral el pasado lunes, cuando Serpa intentó detener a un colado en el sistema. El hombre lo golpeó, a lo que este respondió para luego entrar a una pelea entre ambos. Esta conducta, que Recaudo Bogotá llamó "irrespetuosa e indisciplinada", habría sido el causante de su despido.

Para Serpa, esto es injusto. "Lo que yo hice fue cumplir un deber y defenderme de un señor que fue imprudente y que me agredió tanto física como verbalmente. Eso es para una demanda y estamos con mis compañeros del sindicato mirando el caso para demandar a la empresa", dijo a Caracol Radio.

El funcionario de TransMilenio reconoció que se arrepiente de haber respondido a la agresión, pero también se arrepiente de haber evitado que su agresor se colara. "El consejo a mis compañeros es que si ven un colado llamen a un Policía y si no es mejor no hacer nada. Yo me arrepiento de la agresión pero fue también por defenderme, pero si se colaron pues dejar que se cuelen porque ya no se puede hacer nada con los colados y uno si arriesga su vida", dijo.

Cabe recordar que el año pasado, un funcionario de TransMilenio llamado Leonardo Dinche fue asesinado en la estación Avenida Jiménez luego de parar a un hombre que se estaba colando.

Recaudo Bogotá dijo a Caracol Radio que el despido de Serpa fue causado por la conducta irrespetuosa e indisciplinada contra el colado, además de por abandonar su puesto.