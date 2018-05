Le llamaron la atención por colarse en TransMilenio y decidió pegarle a un perro guardián

Usuarios de redes sociales se indignaron al conocer un video en donde se ve a una estudiante golpear a un perro guardián en un Portal de TransMilenio, todo porque no la dejaron colar. Esta es la joven que maltrató a un perro en TransMilenio:

Los hechos, al parecer, ocurrieron en la mañana del martes en uno de los portales del sistema. Según informó TransMilenio por medio de sus redes sociales, la joven quería acceder al bus sin pagar y los vigilantes decidieron llamarle la atención.

Sin embargo, su reacción no fue la mejor y la emprendió contra el perro guardián que estaba en el momento. Este es el video de la joven que maltrató a un perro en TransMilenio:

Esta es la respuesta de una estudiante, quien la emprendió contra un perro guardián de TransMilenio, luego de que las autoridades le llamaran la atención por usar el servicio de alimentador y no acceder al Sistema pic.twitter.com/TKVbBvxtyF

La Policía intervino mientras la estudiante seguía pateando al perro.

Por supuesto, los usuarios respondieron y pidieron un castigo ejemplar para esta estudiante a la que no le importó darle patadas al animalito.

Que no sea solo el reproche para este caso son muchos los animalitos que terminan atropellados todos los días por conductos bestias, que piensan que la vida de un animal no vale nada.

El problema serio y de fondo viene de casa que te enseñan a reaccionar con violencia, no tener la humildad para reconocer los errores, saltarte las normas, hacer trampa… y de la sociedad porque no decimos nada, acolitamos, justificamos, nos indignamos… pero no pasa nada.

— TATADIAZAVELLANEDA (@TATADIAZAVELLA1) May 22, 2018