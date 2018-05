El proceso de revocatoria contra Peñalosa se embolata cada vez más

A principios del mes de abril de este año, una tutela le dio un giro al proceso de revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Varios miembros del Polo Democrático Alternativo presentaron un recurso de amparo, solicitando los derechos políticos de las personas que apoyaron la revocatoria.

En aquel momento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a su favor, ordenándole al Consejo Nacional Electoral (CNE) entregar a la Registraduría Distrital, dentro de los 15 días a la notificación, la certificación de si se violaron o no los topes fijados por el CNE, en la campaña de recolección de apoyo ciudadano, dado que el tema de la financiación ha tenido en vilo el proceso desde hace tiempo.

Nuevo lío

Los accionados fueron notificados el 2 de abril; no obstante, al termino de los 15 días siguientes, nada pasó, por lo que los mismos miembros del Polo presentaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un incidente de desacato contra el Consejo Nacional Electoral.

Pero esta jugada no le salió bien a los accionantes, dado que el CNE declaró en las últimas horas que “el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió archivar el incidente de desacato promovido en contra de esta Corporación”.

En el fallo, el Tribunal resalta que “desde la expedición de la sentencia hasta la fecha, el CNE ha adelantado el procedimiento administrativo establecido en la Ley 1437 de 2011, de manera célere”.

Sergio Fernández, Vocero del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa y miembro del Polo, recalcó en diálogo con este medio las acciones a tomar tras el fallo: “le vamos a enviar al Tribunal una solicitud de aclaración, porque en el fallo dice que se van a dar 15 días para conocer los argumentos de las partes, pero a renglón seguido se dice que se archiva, entonces la verdad el fallo toma dos decisiones al mismo tiempo, donde una es excluyente de la otra”.

Así las cosas, los accionantes del incidente de desacato estarán a la espera de la nueva respuesta del alto tribunal.

La financiación del Polo



Recientemente se conoció que Polo Democrático Alternativo haría usado gastos de funcionamiento y no de recursos privados, para financiar la revocatoria.

Frente a ello, Gustavo Triana, secretario general del Polo, explicó a PUBLIMETRO que

“toca aclarar que lo que tienen prohibidos los partidos es, con recursos provenientes de su funcionamiento, ayudar a campañas políticas. Pero cuando se está en el proceso de estimular la participación ciudadana, como hasta ahora ha ocurrido en Bogotá, no se configura como campaña. Nosotros no podremos utilizar recursos de procedencia pública el día que se vaya a votar en Bogotá si Peñalosa permanece o no: mientras que si podemos ayudar esos mecanismos de participación ciudadana y eso no implica que estemos involucrando recursos en una campaña”.

