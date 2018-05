Polémica en redes por trino de Petro en el que llama "hipócrita" a Peñalosa

El caso de la pequeña, de tres años, que fue vulnerada y quemada, tiene prendidas las alarmas en la capital. El tema ha generado rechazo e indignación.

De inmediato, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, condenó y rechazó el ataque contra la pequeña.

Sin embargo, el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, no tomó muy bien las declaraciones del burgomaestre.

"El pesar de Peñalosa por el abuso contra la niña de tres años de una trabajadora sexual en los Mártires es hipócrita. Él cerró los servicios de los jardines de 24 horas, los primeros en América Latina, que abrimos en Mártires para ellas y para la niñez", expresó el exalcalde de Bogotá en su cuenta de Twitter.

En otro trino, Petro se volvió a referir al tema: "Cerrar un jardín infantil nocturno en el barrio Santa Fe de Mártires, que se había abierto para atender a unos bebés en condiciones muy duras por el tipo de trabajo nocturno de la mamá, es un acto de odio inmenso hacia las personas más discriminadas y débiles de la sociedad".

No sea ruin, no utilice semejante dolor tan grande, crimen imperdonable para tal bajeza. Eso no es de hombres. A una niñita indefensa, abusada de la peor manera no la involucre en sus odios. ¡No señor!

— Gigi (@GAlessandra_) May 6, 2018