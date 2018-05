Joven fue atacada con un machete por un sujeto que conoció en una red social de citas

Una mujer, de 21 años, denuncia que fue agredida por un sujeto, que había conocido por una red social de citas, hace aproximadamente un mes.

La joven fue atacada en Barrio Perseverancia, ubicado en el centro de Bogotá, en medio de una reunión familiar a la que el agresor la había invitado, según relató a Noticias Caracol.

La mujer contó que el hombre empezó a agredirla tras revisarle el celular: “Coge un machete y comienza a pegarme planazos por todo el cuerpo (…) comienza a pegarme puños, patadas por todo el cuerpo. Me bota al piso, me coge el cabello y me estrella contra la pared".

La Policía llegó antes de que todo hubiera terminado en tragedia.

